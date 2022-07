Clínica Trevi explica las causas del crecimiento mamario en hombres y su tratamiento Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 14:32 h (CET) La ginecomastia es el agrandamiento del tejido mamario en niños, adolescentes y hombres. Esta afección se desarrolla por un desequilibrio natural de las hormonas de estrógenos y testosterona, aunque también existen otras causas como la ingesta de fármacos. Aunque no se considera grave, a menos que provoque dolor, puede causar problemas psicológicos. El tratamiento dependerá del tipo de paciente en cuanto a edad y patología. Clínica Trevi habla sobre los motivos que llevan a la aparición de la ginecomastia Los cambios hormonales naturales como un alto nivel de estrógeno, o su desequilibrio en relación a los niveles de testosterona, pueden producir ginecomastia. En la pubertad, la inflamación mamaria es bastante frecuente por los cambios hormonales y suele desaparecer por si sola, para aparecer de nuevo entre los 50 y los 69 años.

La ingesta de ciertos medicamentos puede provocar efectos secundarios en algunas personas. Puede aparecer entre quienes consumen: antiandrógenos (para tratar el cáncer de próstata y algunas otras afecciones); esteroides anabólicos; ansiolíticos; antidepresivos; quimioterapia o medicamentos para el corazón.

El consumo excesivo de drogas y alcohol, como las anfetaminas o la marihuana, entre otros. Como tratamiento para estos pacientes, se les recomienda abandonar los tóxicos sociales y observar si la inflamación disminuye, antes de realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica.

Son muchas las afecciones que pueden provocar desequilibrios hormonales en los hombres. Entre las más comunes están: el envejecimiento; tumores en los testículos, las glándulas suprarrenales o la glándula hipófisis; el hipertiroidismo; las insuficiencias renales; las insuficiencias hepáticas o la desnutrición.

La Ginecomastia Masculina es una intervención en la que se retira la Glándula Mamaria en los hombres, suele ser un procedimiento destinado a pacientes en los que se presenta un mayor desarrollo de lo común en la glándula y por lo tanto unos senos grandes.Al extraer la Glándula mamaria, se reduce el tamaño de los senos y se disminuye el volumen del pecho en los pacientes, mejorando la armonía corporal. Este procedimiento se puede hacer a través de una Resección Quirúrgica o una Liposucción. Su duración es de entre 1 y 2 horas, se requiere sedación y anestesia local, y se recomienda guardar 1 semana de reposo.

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

