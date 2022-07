Lamucca se une a la celebración de MADO´22 con un pop up en pleno barrio de Chueca Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 14:35 h (CET) Del 1 al 10 de julio en la calle San Lucas, 13. Lamucca se une a la celebración de MADO´22 con un pop up en pleno barrio de Chueca. San Locas 13 celebra el orgullo con una carta muy verbenera, deejays y actuaciones de drag Queens Lamucca iza la bandera arco iris para inaugurar su segundo Pop Up, SAN LOCAS 13, con motivo de la celebración de la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en la calle San Lucas, 13 (Chueca)

MADO vuelve con ganas de fiesta y Lamucca quiere sumarse a la gran celebración de la diversidad en la que se va a convertir el centro de Madrid, con un Pop Up tan divertido como efímero, San Locas 13, que se abrirá con el Chueca´s Pride el viernes 1 hasta el domingo 10 de julio.

San Locas 13 va a contar con una oferta de comida y bebida verbenera y una programación diaria de deejays como CRAWFORD @yosoycrawford, BORJA SANT @Borja_sant, AGU LUKKE @agulukke, JARABO @Jarabo.es, MONSIEUR DJ @monsieurblaya, PRINCE NOIR @Prince_noir, YEYO @megayeyo y PABLO PEDROSA @pablopedrosa y Drag Queens como LACAMPBELL @callmecampbel__, TWOINRED @Twoinred, y GAYLICIA @gayliciared. El Pop Up se inaugura este viernes a las 18:00 y estará abierto a partir de las 13:00 los fines de semana y de las 18:00 de lunes a viernes, hasta la 01:00 en ambos casos.

El local será después la sede de En Bruto, un espacio mutimarca en el convivirán obradores en el que Lamucca elaborará su propio pan artesano y bebidas orgánicas, una tienda de café de especialidad y un taller de cocina en el que se impartirán clases de cocina y se celebrarán eventos gastro.

Acerca de Grupo Lamucca

Lamucca es un grupo de restauración familiar que en 2021 atendió cerca de un millón de comensales. Con más de 300 empleados, Lamucca cerrará el año 2022 con 14 locales situados en las mejores ubicaciones de Madrid, además de varios proyectos en fase de gestación. Convertido ya en referente dentro del universo gastronómico madrileño, Lamucca continúa fiel al concepto original de Comfort Food, ofreciendo producto de primerísima calidad, cuidando al máximo el detalle de su oferta y apostando por proyectos originales como la creación de una moneda propia, el Muckoin, con la que el cliente puede consumir dentro de los restaurantes del grupo, la apertura de locales efímeros o pop ups (como San Locas en San Lucas o Ding Dong en Recoletos) o la próxima apertura de En Bruto, un obrador en el que elaborarán su propio pan y bebidas artesanas y se impartirán talleres de cocina.

Seguir en:

Lamucca

@lamucca

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.