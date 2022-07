Los beneficios del masaje sensitivo, por ASIAN WELLNESS Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 14:19 h (CET) Desde un beso hasta un abrazo, el contacto es esencial para despertar sentimientos y emociones positivas. Con un masaje sensitivo se puede ampliar la propia sensibilidad y expandir las percepciones y los estímulos táctiles, estimulando el placer y despertando zonas erógenas dormidas ¿Qué es el masaje sensitivo?

El masaje sensitivo es un masaje de relajación con un contexto sensual, en el que la masajista busca entender las necesidades específicas de cada paciente para preparar el cuerpo para recibir el masaje sensitivo, aplicando los mejores movimientos a través de toques ligeros y sutiles para fomentar la expansión.

¿Qué se entiende por expansión? La amplitud de la sensibilidad corporal. ¿Cuál es el objetivo? Despertar las zonas erógenas dormidas y aumentar el placer.

¿Y eso es todo? No, en el masaje sensitivo también se exploran nuevas posibilidades, se eliminan tensiones y se promueve el equilibrio energético del cuerpo y la mente.

Retrocediendo en el tiempo, se puede afirmar que el masaje sensitivo fue una de las técnicas de masaje tántrico, posiblemente el primer nivel de aproximación corporal a la terapia tántrica, más potente para estimular diferentes partes del cuerpo y responder a diferentes necesidades terapéuticas y de relajación.

Desde la antigüedad hasta hoy en día, e independientemente de si se elige recibir un masaje sensitivo en un centro de masajes especializado en terapias tántricas o se prefiere la comodidad del hogar (y dejar el masaje a la discreción y el placer de la pareja), el resultado es el mismo: el masaje sensitivo mejora la vida en pareja.

Sin embargo, en el primer caso, con terapeutas experimentados, se obtiene el beneficio de movimientos predefinidos y establecidos según el perfil, para fomentar el sistema neuromuscular y reprogramar, por así decirlo, el nivel de placer a niveles superiores.

En consecuencia, como en los momentos de excitación se despiertan las emociones… el estrés, la ansiedad y otros sentimientos negativos se disuelven, dando paso a un equilibrio emocional, físico y energético.

¿Cómo funciona el masaje sensitivo?

El masaje sensitivo, realizado por masajistas profesionales, trabaja con aspectos sensoriales para comunicarse con la mente del paciente, llevando a relajarse sin recurrir a la fuerza de los movimientos de un masaje muscular.

Esto se debe a que el masaje sensitivo utiliza sólo ligeros toques, la mayoría de ellos con las yemas de los dedos, en consonancia con las técnicas de respiración para activar el sistema neuromuscular, generar bioenergía, despertar la conciencia corporal y dar placer.

Es evidente que el resultado de esta experiencia varía de una persona a otra y también difiere según el tipo de masaje sensitivo o sensitivo, pero en cualquier caso siempre lleva al paciente a relajarse profundamente y a reconocer aspectos de la fisonomía que quizás se ignoraban y, en algunos casos, a alcanzar intenso placer.

Por supuesto, el objetivo del masaje sensitivo es el bienestar físico y psicológico.

El masaje sensitivo puede y debe potenciar las experiencias sensitivo es únicas.

Principales tipos de masaje sensitivo

Hay varios tipos de masaje sensitivo, incluso uno que se puede realizar en casa sin gran técnica, pero en este artículo se refiere a los que se trabajan en un centro de masaje, obedeciendo a la filosofía tántrica.

Masaje tántrico

El masaje tántrico se realiza en todo el cuerpo para aumentar el autoconocimiento del cuerpo y la percepción sensorial, redistribuir las energías sensitivo es, ampliar la sensibilidad, despertar los puntos erógenos y crear experiencias únicas.

Masaje Lingam

El masaje lingam, aumenta el autoconocimiento en términos de sexualidad y erectilidad, libera las tensiones pélvicas, potencia el trance erótico y amplía la capacidad orgásmica en todo el cuerpo.

Masaje yoni

El masaje yoni ayuda a las mujeres a relajarse, a conocer mejor su cuerpo y a explorar nuevas sensaciones de placer. Incluso funciona como terapia para desbloquear las barreras de la sexualidad.

Masaje cuerpo a cuerpo

El masaje cuerpo a cuerpo involucra a dos cuerpos, masajista y paciente, mediante maniobras de deslizamiento del cuerpo de la masajista sobre el cuerpo del paciente de forma sensitivo para estimular las zonas más sensibles.

¿Cuál es la importancia del masaje sensitivo?

Todo. Incluso para quienes tienen una vida feliz y sexualmente activa, falta el calor de un toque tierno y sensitivo.

Por supuesto, a menudo, en el ajetreo de la vida cotidiana, el sexo resulta ser sólo una actividad mecánica, pero el lado erótico puede despertarse con los masajes sensitivo es, independientemente de la fase de la relación en la que se encuentre.

Por lo tanto, el masaje sensitivo es importante para explorar las sensaciones, comunicarse, recibir y dar placer.

Ayuda a aumentar la complicidad y el nivel de intimidad con la pareja, despertando zonas erógenas dormidas y descubriendo o redescubriendo sensaciones verdaderamente placenteras.

Y eso no es todo, el masaje sensitivo es importante para reducir las tensiones acumuladas, para evitar la depresión y la ansiedad y, en definitiva, para aportar alegría, armonía y bienestar.

Hay que recordar que un masaje sensitivo, al reducir la rigidez física, reduce la rigidez mental y restablece el equilibrio energético del cuerpo.

De paso, libera emociones (desde la risa hasta el llanto) que acaban ayudando a relajar, pero también a desmontar traumas y eliminar preocupaciones, lo que ayuda a recuperar el ánimo y a mejorar la salud en general.

Beneficios del masaje sensitivo

El placer es uno de los mayores beneficios del masaje sensitivo, sí, pero hay otros...

Desarrolla y aumenta la sensibilidad y la intensidad del placer

Aumenta el tiempo de placer

Alivia disfunciones, como la falta de libido

Mejora la autoestima

Reduce la ansiedad

Disminuye los cambios de humor

Provoca bienestar y mejora la salud en general Masaje sensitivo para dos

Se puedes programar una sesión de masaje sensitivo para dos.

El masaje sensitivo o tántrico para parejas se realiza para dos personas a la vez y con el objetivo de aumentar la intimidad de la pareja, estimular las emociones y guiarlas hacia un nuevo nivel de confianza y placer.

Este masaje sensitivo para dos lleva a generar más complicidad a través del conocimiento y reconocimiento del cuerpo del otro.

