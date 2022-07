¿Qué es un asesor financiero para una empresa? Por HPM FINANCIAL SERVICES Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 14:27 h (CET) La figura de un asesor financiero tiene una importancia fundamental para muchos empresarios, ya que un profesional de este ámbito puede realizar una valiosa aportación para optimizar la gestión financiera de las empresas En un contexto en el que cada vez es más difícil y complicado verificar las condiciones contractuales con los bancos, el asesoramiento independiente no sólo favorece una gestión sencilla y clara, sino que sobre todo garantiza un seguimiento constante en el tiempo.

Los objetivos de una empresa

Cualquier empresa debería considerar la posibilidad de recurrir a un profesional especializado en la financiación para empresas, sobre todo en previsión de decisiones de inversión importantes.

El asesoramiento financiero empresarial permite comprobar el coste que supone para la empresa el crédito que utiliza y, al mismo tiempo, proporciona la experiencia necesaria para conseguir el mejor rendimiento de la calificación.

Con un asesor financiero se estará seguro de prevenir los daños que puede causar un Informe Central de Riesgos. Además, la consecución del bienestar financiero se ve facilitada por el apoyo de un profesional que aclara todas las opciones de financiación que ofrecen los bancos, que a veces pueden ser poco claras.

Credibilidad empresarial

Con el apoyo de un asesoramiento independiente, el futuro de la empresa está protegido, así como la credibilidad.

También se tiene la oportunidad de descubrir cualquier condición que pueda ser injusta y que pueda poner en peligro el futuro de la empresa. Gracias a la protección integral, se pueden adoptar soluciones a medida: cuando se anticipan los riesgos, es más fácil adaptarse a las circunstancias y a la situación en la que uno se encuentra.

Por otra parte, algunas actividades financieras requieren tiempo y atención, y no siempre se tiene suficiente: la tarea de un empresario es sobre todo estudiar las mejores estrategias de venta. A continuación se muestra, que actividades aparentemente onerosas pueden transformarse en beneficios económicos, en virtud de los resultados que sólo puede garantizar un asesor financiero libre de conflictos de intereses.

Un modelo de asesoramiento certificado

Un modelo de asesoramiento financiero permite beneficiarse de un apoyo a medida que tiene en cuenta todos los ámbitos de la planificación patrimonial, económica y financiera.

El objetivo no es llenar a la gente de conceptos financieros, ya que lo que se pone en práctica no es un aprendizaje trivial de información técnica. En cambio, el objetivo es desencadenar acciones virtuosas, gracias a las cuales se puede aprender a tomar decisiones con conocimiento de causa, dado que todas las decisiones tomadas hoy se reflejarán en el futuro.

Las garantías de un asesor financiero

En el momento en que un asesor financiero toma la decisión de operar de forma independiente uno ya puede sentirse seguro, ya que es una garantía de transparencia.

Ser independiente significa no estar vinculado a compañías de seguros, entidades de crédito u otras entidades. El consultor se presenta como un profesional especializado, al que no le pueden faltar conocimientos prácticos ni preparación teórica.

Cómo funciona un asesor financiero

Todos los empresarios deberían ser conscientes de lo importante que es poder contar con información independiente y clara, también para conseguir resultados comprensibles y objetivos: todos ellos objetivos que pueden alcanzarse con la ayuda de un asesor financiero.

Las tareas de un asesor

El abanico de tareas a las que puede dedicarse un asesor financiero para empresas es muy amplio: puede, por ejemplo, optimizar la gestión de tesorerías y la liquidez corporativa, pero también examinar los acuerdos de financiación, leasing e hipotecas.

De este modo, la deuda de las empresas puede evaluarse y mantenerse bajo control a medida que cambian los tipos de interés. Además, el asesor verifica los costes de las garantías exigidas por las instituciones crediticias, los tipos y su adecuación.

Son muy importantes la gestión y el análisis con la central de riesgos, así como el estudio de los contratos derivados de la cobertura de riesgos de materias primas, divisas y tipos de interés.

¿Por qué confiar en un asesor financiero?

El mercado financiero actual presenta a las empresas muchas oportunidades que, si no se gestionan de la mejor manera, pueden convertirse en dificultades.

El asesor financiero es una persona ajena a la empresa que se encarga de gestionar todos los recursos económicos de la mejor manera posible, ocupándose de las relaciones con los bancos, aconsejando sobre las inversiones más seguras y conociendo las posibilidades de financiación.

Los asesores pueden echar una mano tanto a las pequeñas empresas que buscan recursos para crecer como a las grandes empresas que quieren mantener relaciones sólidas con las entidades de crédito, los recursos financieros y aumentar las ganancias. El asesoramiento financiero se extiende también a las hipotecas, los seguros y otras maniobras destinadas a hacer crecer a las empresas.

Asesoramiento financiero para empresas ¿es necesario?

Un buen asesor financiero es el que elabora una estrategia sólo después de haber evaluado cuidadosamente las necesidades de una empresa, haber formulado preguntas específicas y haber analizado la situación económica.

Tras un cuidadoso análisis, el asesor debe ayudar a elaborar un plan financiero que se ajuste a las características de la empresa. Existen muchas empresas diferentes, cada una con sus propias características y necesidades.

Estas son las valoraciones que, debe hacer un buen asesor antes de hacer su propuesta:

Adquirir conocimientos sobre la empresa , necesarios para tener una visión general de la situación y poder tomar las decisiones más adecuadas a las necesidades.

, necesarios para tener una visión general de la situación y poder tomar las decisiones más adecuadas a las necesidades. Analizar los objetivos de la empresa: nuevas inversiones, posible financiación, un plan de pensiones o un préstamo para abrir nuevas oficinas.

nuevas inversiones, posible financiación, un plan de pensiones o un préstamo para abrir nuevas oficinas. Decidir cuántos recursos emplear o requerir para lograr cada objetivo . Los recursos pueden reasignarse si los objetivos cambian con el tiempo.

. Los recursos pueden reasignarse si los objetivos cambian con el tiempo. Apoyo a la gestión de los recursos financieros Lo servicios de asesoramiento financiero empresarial son una oportunidad para las empresas que quieren expandirse y crecer, aprovechando todas las facilidades que ponen a su disposición las entidades públicas y privadas.

