Mastermind Place ofrece un espacio inteligente para empresas que realizan rodajes en Madrid

viernes, 1 de julio de 2022, 12:32 h (CET)

Madrid es una ciudad con un gran atractivo visual, convirtiéndose en un escenario altamente cotizado por la industria del entretenimiento para la realización de producciones de televisión, publicidad o cualquier rodaje. Empresas como Mastermind Place marcan la diferencia al ofrecer un espacio inteligente para empresas que realizan rodajes en Madrid.

“La Comunidad de Madrid ha registrado un récord en el número de rodajes de cine y televisión realizados en metro durante 2021. Así, el suburbano madrileño ha sido escenario de un total de 31 series, anuncios y videoclips el año pasado, una cifra nunca antes registrada en toda su historia. Las grabaciones aumentaron un 24 % con relación a las que se llevaron a cabo en 2019, que fueron 25, y duplican las que se hicieron en 2020, cuando se llegó a 15”, explica Noticias Comunidad de Madrid.

Pero, cuando el Metro de Madrid no es el set buscado, ¿a dónde acudir para realizar rodajes?

Soluciones integrales para rodajes en Madrid Si una empresa o productora busca espacios para rodajes, encontrará en Mastermind Place una solución integral para el proyecto. Ubicada en pleno corazón del barrio de Salamanca, a pocos pasos del metro Retiro, Mastermind Place cuenta con salas y estudios high-tech que ofrecen soluciones integrales para la realización de eventos híbridos, virtuales y presenciales, así como grabaciones y rodajes para todo tipo de motivos.Desde el rodaje de un debate o charla virtual hasta un spot publicitario.

Un equipamiento con tecnología de punta y un diseño de interiores versátil preparado para adaptarse a la identidad de cada empresa y a los requerimientos de todo tipo de producción, evento o rodaje; Mastermind Place destaca del resto. El espacio para rodajes cuenta con una pantalla o videowall de grandes dimensiones con la capacidad de transformarse en el escaparate publicitario o en el set virtual que necesita la grabación. La pantalla es indispensable para el rodaje de charlas y talleres, ruedas de prensa, mesas redondas, conferencias y presentaciones, entrevistas y debates virtuales, webinars y cursos, clases en directo, presentaciones de productos, spots publicitarios y video-podcast.

La tecnología usada para los rodajes es de máxima calidad en la imagen, audio e iluminación. En cuanto a la decoración, la sala para rodajes de Mastermind Place se adapta completamente a las necesidades y características de la producción. Un espacio que ofrece el paquete de soluciones completo que tanto buscan las agencias y empresas.

Todos los formatos son posibles en Mastermind Place La tendencia del omnicanal y el multiformato en el marketing digital no es una novedad del 2022. Desde el año 2018, se ha ido potenciando hasta llegar a su máximo apogeo. En la era del multiformato, las marcas y empresas necesitan contar con espacios donde rodar los contenidos de sus estrategias: desde la campaña para YouTube hasta el spot para televisión.

“La transformación es definitiva. Si antes se consideraba multiplataforma al que dispersaba sus contenidos a través de múltiples ecosistemas y expresiones, el que triunfará en la actualidad será aquel medio y creador con la capacidad de detonar la mejor experiencia en un mismo entorno a partir de múltiples manifestaciones que habrán de ser seleccionadas conforme lo necesite la audiencia”, según Mauricio Cabrera en Story Baker.

Mastermind Place ofrece esta posibilidad con una gran ventaja sobre el resto de espacios para rodajes en Madrid. Su ubicación es céntrica, favoreciendo el ahorro del tiempo y del presupuesto de cualquier producción. Además, la empresa ofrece máxima calidad y personalización, dos elementos vitales de cualquier rodaje.

Desde un video-podcast hasta la próxima campaña audiovisual de una empresa. En espacios singulares como Mastermind Place todos los formatos son posibles. Como incentivo para las agencias y productoras, la empresa ofrece una promoción única: un 20 % de descuento para eventos híbridos, virtuales o presenciales, rodajes y grabaciones en julio. Se puede consultar la promoción en Mastermind Place Madrid.



