La digitalización de las empresas, un paso esencial para mejorar el rendimiento de negocios, según Qualoom Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 14:03 h (CET) La presencia en Internet supone una mayor visibilidad para pequeñas y medianas empresas que pueden llegar a más clientes potenciales. A esto se suma el uso de las redes sociales que favorecen la creación de comunidad y la facilidad en la difusión de sus mensajes La tendencia ya era clara, pero la irrupción del Covid-19 aceleró la digitalización de las empresas. En Qualoom, empresa especializada en innovación tecnológica, recalcan la importancia de estar presente en la red e implantar soluciones digitales efectivas para mejorar el rendimiento de cualquier negocio.

Sin embargo, no todas las empresas disponen de la capacidad para afrontar un proceso complejo de transformación digital. Autónomos y pequeñas empresas, que han sido las más castigadas por la pandemia, necesitan ganar presencia en internet para poder ser más visibles.

Subvención para la digitalización de empresas

Para hacer frente a esta necesidad digitalizadora, estas empresas se pueden acoger al Kit Digital, un programa de ayudas y subvenciones del Gobierno de España para la implementación de soluciones digitales en su proceso de digitalización. La presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales y gestión de la ciberseguridad son algunos de las soluciones que se ofrecen a través de Kit Digital.

Sitio web, imprescindible

La base para iniciar el proceso de digitalización de un negocio está en la creación de una página web donde se ofrezca una presentación clara de los servicios que ofrece la empresa y tras un trabajo previo de los contenidos de cara al posicionamiento en internet, facilitando la llegada de nuevos clientes.

Actualmente, gran parte del comercio se genera de manera online. Disponer de una página web supone un gran impulso a la marca además de elevar su prestigio y confianza ofreciendo contenido interesante y de calidad. Se trata de la primera impresión que tienen los clientes por lo que de eso dependerá, en gran medida, el uso satisfactorio por parte del cliente.

Beneficios de la digitalización

La transformación tecnológica mediante la digitalización en una empresa no solo repercute en la presencia en internet y en la visibilidad. La digitalización mejora el servicio al cliente mediante procesos automatizados ofreciendo una respuesta rápida y eficiente ante cualquier inconveniente. Además, se trata de una manera de ahorrar tiempo y costes en los diferentes procesos de producción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es un asesor financiero para una empresa? Por HPM FINANCIAL SERVICES Jardín japonés, ¿qué es y qué lo hace especial?, por VIVEROS FLORAMA Empresa de reformas: ¿cómo elegir la mejor?, por REFORMAS EXCELENT Los beneficios del masaje sensitivo, por ASIAN WELLNESS ISOTools presenta una solución para la predicción de la accidentabilidad laboral