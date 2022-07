The Simple Rent alcanza su franquicia 150 Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 14:10 h (CET) Hace menos de un año, en septiembre de 2021, The Simple Rent comunicaba que había alcanzado su franquicia número 100. Hoy, tan solo unos meses después, son ya 150 franquiciados los que conforman esta red inmobiliaria especializada en lujo y alto standing Este mes de junio la red de franquicias inmobiliarias online The Simple Rent vuelve a celebrar un nuevo hito al alcanzar su franquicia número 150. Se trata de una gran franquicia en expansión que demuestra el éxito del modelo de negocio a través de su continuada tendencia positiva, superando cualquier expectativa de crecimiento.

Según palabras de su CEO Sonia Campuzano:

“Estamos viviendo algo inimaginable. No solo estamos haciendo realidad nuestros sueños, sino también los de 150 emprendedores. The Simple Rent nació para ofrecer una alternativa al agente inmobiliario de ser su propio jefe fuera del modelo tradicional. Sin altas inversiones. Nació para ser una oportunidad de negocio única y pionera. Hoy somos 150, pero seguiremos trabajando y creciendo día a día”

Precisamente, este es el gran valor diferencial de The Simple Rent. Su ruptura con el modelo de agencia inmobiliaria tradicional, ofreciendo así una alternativa de negocio rentable al emprendedor. Todo ello es posible gracias a su fuerte know how de más de 25 años y a su metodología online.

La consecución de este gran hito ha coincidido en el tiempo, además, con la inauguración de sus nuevas oficinas. Un espacio único, exclusivo y actual que ha sido pensado en base a sus dos grandes pilares: la tecnología y el trabajo en equipo.

De esta forma, estas nuevas oficinas están pensadas para poder realizar todos los servicios de manera tanto online como presencial, convirtiéndose así en un espacio optimizado y versátil. Un espacio creado, además, para llevar a cabo la formación Training for Agents a sus franquiciados en todos sus niveles, cuidando cada detalle al máximo.

Nuevas metas y objetivos

Tras este gran éxito nacional, la marca ha fijado como su próximo gran objetivo dar el salto internacional e incrementar su presencia en Europa y Sudamérica. De esta forma, exportará su modelo de negocio a otros países, demostrando así que su exitosa metodología es extrapolable a cualquier punto del planeta.

