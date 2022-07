Alufase recuerda que la limpieza de andamios es esencial para un correcto mantenimiento y mayor seguridad Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 13:38 h (CET) El material y el correcto montaje no son los únicos factores que influyen en la seguridad sobre los andamios. La limpieza de estas estructuras es igual de importante para garantizar un buen mantenimiento Los andamios para los trabajos de altura son estructuras que los trabajadores emplean bajo una serie de normas de seguridad y tomando todas las precauciones necesarias para que no se produzca ningún accidente laboral.

La seguridad es un aspecto primordial en los trabajos de altura para garantizar la integridad de los trabajadores. Tal y como señalan los proveedores de este tipo de estructuras Alufase, gran parte de esa seguridad depende del correcto mantenimiento de los sistemas de andamiaje como es una correcta limpieza para evitar el deterioro de los andamios y todos sus componentes tras estar a la intemperie.

Mantener el mejor estado posible

Los andamios, tanto metálicos como de fibra de vidrio, pueden almacenar mucha suciedad tras jornadas de trabajo. Por ello, es importante emplear agua a presión para limpiar el andamio sin que sufra ningún desperfecto. Eliminar la suciedad hará que la estructura se mantenga en buenas condiciones y no se deteriore rápidamente poniendo en riesgo la integridad de los empleados.

Sin embargo, hay suciedad que no se puede eliminar con una mangera y es necesario utilizar espátulas, rasquetas o cualquier otra herramienta de menor tamaño que permita llegar a todos los rincones.

Mantenimiento de todas las piezas

El correcto mantenimiento de los andamios no radica únicamente en la limpieza. A esto se suman otras acciones que alargan su vida util.

Es importante que, una vez desmontado, se almacene en un espacio donde no esté expuesto a las inclemencias del tiempo. Tanto la lluvia como el sol directo desgastan los materiales. Igualmente, hay que prestar especial atención a las diferentes piezas que lo componen y revisar que no hayan sufrido alguna rotura. En tal caso, será necesario reemplazarlas por unas nuevas.

En muchas ocasiones no se realiza un correcto mantenimiento o almacenamiento de los andamios lo que provoca que se conviertan en un problema para la seguridad de los trabajadores, que quedan expuestos a cualquier incidencia que ponga en riesgo su actividad.

