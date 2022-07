Cutera lanza el dispositivo Secret RF en España Comunicae

viernes, 1 de julio de 2022, 13:43 h (CET) Cutera se enorgullece de anunciar la disponibilidad en España del reconocido dispositivo de microneedling de radiofrecuencia (RF) fraccionado, Secret RF, a partir del 1 de julio de 2022 Después de un lanzamiento inicial en el Reino Unido en 2021, la tecnología de rejuvenecimiento cutáneo está ahora disponible para los todos los especialistas en la mayor parte de Europa, incluyendo Francia, Alemania, Austria y España. Este comunicado llega tras una “importante inversión realizada en infraestructura y personal en 2021/22”, para apoyar de mejor manera el éxito de los clientes de la UE después de la compra.

"Estamos encantado de hacer llegar esta tecnología de primera categoría a los clientes de la UE en general, después de haber visto el enorme impacto que ha tenido en los mercados estéticos de Estados Unidos y el Reino Unido. Creemos que el Secret RF es un dispositivo que transformará el mercado actual de la microneedling rf en Europa y que redefinirá las funciones básicas que los profesionales exigen a su tecnología. Secret RF permitirá a los profesionales ofrecer a sus pacientes mejoras significativas en el aspecto de las líneas finas, las arrugas, la textura de la piel y la decoloración, sin tiempo de inactividad y las molestias asociadas a otros dispositivos de microneedling de RF y tecnologías alternativas. Los pacientes de toda Europa demandan mejoras drásticas en la salud de su piel y ya no están dispuestos a aceptar tiempos de inactividad prolongados. Consideramos que Secret RF es la solución perfecta para satisfacer esta demanda", afirma Frederic Joris, director general de Cutera EU.

Al igual que otros dispositivos de microneedling de radiofrecuencia, el Secret RF utiliza microagujas para dirigir la energía de radiofrecuencia a las capas más profundas de la piel (dermis), sin causar un daño innecesario a la epidermis. Cutera afirma que una de las características más destacadas del Secret RF, que lo diferencia de los dispositivos de la competencia, es la calidad del “Mecanismo de motor ultrasuave” patentado, que permite que las agujas se apliquen suavemente con una “precisión de 100 micras”. Cutera afirma que esta precisión y suavidad en el suministro mejora la comodidad y la seguridad del paciente al reducir los daños innecesarios en la epidermis.

Dado que algunos médicos estéticos y dermatólogosde más destacados de Norteamérica y el Reino Unido ya utilizan Secret RF en sus consultas, Cutera EU se ha asociado con el renombrado médico estético y usuario habitual de la tecnología, el Dr. Tapan Patel, que pretende ayudar a Cutera a dar a conocer las ventajas clínicas y comerciales de este dispositivo en el mercado de la UE.

"Estoy encantado de que la Clínica PHI haya sido una de las primeras clínicas del Reino Unido en ofrecer esta tecnología líder en el mercado de Cutera y ahora espero ayudar a dar a conocer su superioridad en toda Europa. Después de haber utilizado una serie de dispositivos de microagujas de radiofrecuencia durante los últimos diez años, puedo decir con confianza que Secret RF está muy por encima del resto en lo que respecta a la comodidad del paciente, la seguridad y los resultados clínicos. Los resultados que he visto en mi clínica de Harley Street son comparables a los que normalmente sólo se consiguen con tratamientos mucho más agresivos. Estoy deseando apoyar a Cutera con este lanzamiento en la UE", afirma el Dr. Tapan Patelreg

Preguntas frecuentes

¿Qué es el dispositivo secreto de RF?

Secret RF es un novedoso dispositivo de microagujas de radiofrecuencia (RF) fraccionada que puede suministrar calor directamente en las capas más profundas de la piel, con un daño mínimo a la superficie de la misma. Esta energía dirigida revitaliza, reconstruye y remodela eficazmente el colágeno para mejorar los problemas cutáneos más comunes que se observan en la cara y el cuerpo, con muy poco o ningún tiempo de inactividad.

¿Cómo funciona realmente la tecnología?

Secret RF utiliza microagujas para suministrar energía de radiofrecuencia en distintos niveles de la piel, incluidas las capas más profundas, donde el tratamiento es más beneficioso. La cantidad de energía liberada se personaliza y se administra a profundidades específicas, que van de 0,5 mm a 3,5 mm. Esta entrega única de energía ayuda a revitalizar y regenerar el tejido y aborda una amplia gama de problemas estéticos.

¿Qué lo hace diferente a todo lo que hay en el mercado?

El Secret RF utiliza una combinación única de puntas aisladas y no aisladas para distribuir la energía de manera uniforme en toda la aguja. Las puntas semiaisladas distribuyen el 20% de la energía en toda la aguja y el 80% en la punta. En la punta de 25 agujas, el 80% de la energía se distribuye en la parte inferior de 0,3 mm de la aguja, mientras que la punta de 64 agujas distribuye la energía a 1,0 mm. Esto ayuda a dirigir la energía exactamente donde más se necesita para obtener resultados clínicos óptimos

¿Alguna otra característica única?

El Secret RF también utiliza un mecanismo de motor único altamente sofisticado, que permite que las agujas sean entregadas suavemente, con una precisión de 100 micras. Esta precisión mejora la comodidad y la seguridad del paciente al reducir los daños innecesarios en la epidermis.

¿De qué están hechas las agujas Secret RF?

Las agujas son de acero inoxidable recubierto de oro.

¿Quién es un candidato para el Secret RF?

El tratamiento Secret RF puede tratar todo tipo de pieles y es ideal para quienes buscan reducir la apariencia de:

Envejecimiento de la piel, líneas finas y arrugas

Cicatrices y cicatrices de acné

Foto envejecimiento – vascular, pigmentación

