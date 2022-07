Absorbentes y Cubetos y los cubetos de retención, ¿Qué son y para qué sirven?

En la mayoría de las industrias se trabaja con sustancias delicadas y/o peligrosas.

Estas deben ser almacenadas de manera controlada sin lugar para la improvisación, siendo los cubetos de retención perfectos aliados. Estos están diseñados para contener bidones o GRG’s y su finalidad es evitar el derrame de productos o sustancias peligrosas en caso de fugas.

Absorbentes y Cubetos es una tienda de exclusiva venta online dedicada a ofrecer soluciones para el almacenamiento y transporte de sustancias. Disponen de varios tipos de cubetos de retención para cubrir las diferentes necesidades de los clientes.

Cubetos de retención de diferentes materiales Para decantarse por un tipo de cubeto de retención u otro, es necesario tener en cuenta qué se va a almacenar en su interior y sus propiedades. Para ello el material es muy importante; es necesario asegurarse de que el cubeto es resistente al tipo de sustancia almacenada y que, además, sea el adecuado al entorno.

En Absorbentes y Cubetos disponen de cubetos de plástico, generalmente fabricados en polietileno de alta densidad, porque es robusto y no se deforma. Este tipo de cubetos es ideal para albergar sustancias corrosivas no inflamables, como bases y ácidos. Su material destaca por su ligereza, fácil almacenaje y alta resistencia a los rayos UV, además, no se oxida.

También ofrecen los cubetos de metal, mayormente recomendados para almacenar líquidos inflamables con seguridad. Los cubetos de acero galvanizado son ideales para hidrocarburos y solventes. La razón de ello es que su tratamiento de galvanización evita la oxidación y ofrece mayor resistencia a la radiación UV. También hay cubetos de acero barnizado, recomendados para contener líquidos inflamables y otros productos solubles en agua, tales como hidrocarburos y productos no agresivos.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de escoger el cubeto más adecuado? Otro aspecto a considerar a la hora de elegir un cubeto de retención es su capacidad de carga. Al considerar esta medida, se debe incluir el peso de las sustancias que contienen los recipientes almacenados. Debido a que no todas las sustancias pesan lo mismo, primero se debe tener información del líquido almacenado para calcular su peso.

Conocer la necesidad de movilidad del cubeto es otro punto clave para escoger la mejor opción. Los cubetos de Absorbentes y Cubetos cuentan con huecos para horquillas que permiten facilitar el transporte interno en carretillas, en vacío.

De acuerdo con la normativa actual en materia de almacenamiento de sustancias peligrosas en España, el volumen del cubeto debe ser mayor o igual a dos valores. Uno de ellos es el 100 % de la capacidad del recipiente mayor. El otro es el 10 % de la capacidad total almacenada. Estos cálculos permiten estimar y evitar el derrame de las sustancias.

En Absorbentes y Cubetos también disponen de cubetos con rejilla incorporada, lo cual permite aumentar su capacidad de retención. Este elemento proporciona un plano estable a nivel del cubeto para situar los envases. Como resultado, mejora la limpieza de los contenedores, debido a que no quedan expuestos a goteos y fugas que se puedan producir.

Absorbentes y Cubetos es un excelente aliado para obtener soluciones en materia de almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas. Además, cuentan con un servicio de asesoramiento completamente gratuito, en virtud de su interés por ofrecer el mejor servicio.