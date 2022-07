Siete empresarios y empresas de España y Latinoamérica, I Premios Felicacia®

Zaragoza ha acogido este lunes, 27 de junio, la entrega de los reconocimientos en la cena de gala que ha tenido lugar en el marco del Encuentro Internacional Mujeres Líderes de las Américas Un total de siete empresarios y empresas de España y Latinoamérica han sido galardonadas en la I edición de los Premios Felicacia® en las dos categorías que lo componen: Líder Felicaz: Silvia Muñoz Varela, de la Sociedad Cooperativa de Investigación y Abogacía de Sevilla; Lucía Quiroga Rey, de la Junta de Andalucía, en Málaga; y Susana Montero García, del Grupo PACC Correduría de Seguros de Sevilla; y Organización Felicaz: además de las madrileñas Go Fit Life Science and Technology y Otto Walter International, han sido premiadas Trainingym, de Almería; y Cenit, Logística y Transporte de Hidrocarburos, de Bogotá, Colombia.

Los reconocimientos de Felicacia® -un nuevo concepto registrado, creado por Juan Carlos Maestro, que fusiona dos ideas que parecían distanciadas en la empresa: felicidad + eficacia- reconocen a líderes y organizaciones que contribuyen a mejorar el clima laboral - han tenido lugar en el transcurso de una cena de gala celebrada en el marco del Encuentro Internacional Mujeres Líderes de las Américas, que se ha celebrado en el Hotel Innside by Meliá Zaragoza Zaragoza.

“Ha sido un verdadero honor entregar estos premios y reconocer a los líderes y a las empresas que trabajan día a día por ofrecer a sus colaboradores entornos sanos de trabajo. Cada una de las acciones que realizan estas empresas son el perfecto ejemplo de que se puede tener climas laborales positivos en donde la gente se sienta valorada y que, por ende, eso se traduzca en productividad y eficacia para las organizaciones”, ha expresado el creador del concepto de Felicacia.

Los miembros del jurado destacaron que a esta primera edición de los Premios Felicacia® se hayan presentado candidaturas de diferentes empresas de España y de Latinoamérica, de diferentes sectores empresariales, como el de consultoría y formación, seguros, abogacía, deportivo, hidrocarburos, etc., compañías, instituciones y organizaciones del sector público y privado y, tras felicitar expresamente a todos los galardonados, les han expresado el deseo de que sigan trabajando para que sus organizaciones sean cada vez más felices y eficaces.

En este sentido, Maestro ha hecho hincapié en la importancia del Curso de Experto de Management de la Felicacia, desarrollado por la escuela de negocios European Open Business School (EOBS), institución que ha apoyado el desarrollo de estos premios, para dar herramientas y protocolos con el fin de que se implante la cultura de la felicacia en las mismas.

“Para nosotros es importante formar parte de estos premios; son el ejemplo para que las organizaciones trabajen, cada vez más, por ofrecer entornos sanos de trabajo. Dentro de nuestra institución formamos líderes que tengan este tipo de sensibilidad y comprensión dentro de las organizaciones”, ha declarado Jaime Medel CEO de EOBSde la European Open Business School (EOBS).

Por su parte, desde el Club Impulso, que conecta a más de 100.000 profesionales en el mundo, y que también ha apoyadoestos galardones, José Raúl Vaquero Pulido Fundador de Club impulso, ha expresado que para toda esta comunidad ha de ser imprescindible tomar en cuenta la felicidad y la eficacia en las organizaciones es imprescindible para el devenir de las empresas, instituciones y organizaciones.

Hablan los Líderes Felicaces

Silvia Muñoz Varela, Sociedad Cooperativa de Investigación y Abogacía de Sevilla: “Me siento muy honrada de haber recibido el premio Felicacia, y destacó su versatilidad a la hora de implementarse en empresas de economía social de tipo cooperativo para optimizar la gestión de las mismas”.

Lucía Quiroga Rey, Junta de Andalucía, en Málaga: “La felicacia siempre fue mi filosofía de vida y lo sigue siendo, aunque hasta ahora no le había puesto nombre, gracias a Juan Carlos Maestro. Así es que recibir este premio es una de las cosas más bonitas que me han podido pasar en mi vida, mucho más cuando es un reconocimiento a una persona que trabaja, como yo, en una administración pública, donde, a veces, muchas veces, resulta tan difícil poner en el centro a las personas. Muchas gracias”.

Susana Montero García, Grupo PACC Correduría de Seguros de Sevilla: “Ser premiada me llena de orgullo, ya que para mí es muy importante la felicidad dentro del trabajo. Siendo felices y creando entornos felices aportamos mucho más, elevando la productividad. Como líder es fundamental hacer que tu equipo y colaboradores así lo perciban”.

Hablan las organizaciones Felicaces

Otto Walter International de Madrid: “Que tras estos años tan complicados por la Covid hayamos mantenido el espíritu de Felicacia hasta el punto de que el equipo quiso presentarse a este premio, a pesar de los ERTEs y de las dificultades, es una verdadera muestra de que hemos construido y mantenemos la empresa donde nos encanta trabajar”.

Trainingym de Almería: “Estamos muy orgullosos y agradecidos por este premio, que representa un reconocimiento a nuestro trabajo diario. En Trainingym somos una gran familia, donde cuidamos a todas las personas que forman parte desde una mirada holística y entendemos que, en una organización, cuando cada integrante da lo mejor de sí, es posible lograr resultados superadores. Para nosotros las personas son lo más importante, por eso realizamos múltiples acciones para fortalecer nuestra cultura y hacer que nuestra empresa sea un lugar seguro y felicaz para trabajar”.

Go Fit Life Science and Technology de Madrid: “Para Go fit este premio es un reconocimiento a nuestra esencia como compañía de felicidad que decidió apostar por el ejercicio y el deporte como una herramienta de transformación para conseguir una sociedad más feliz, más capaz y más sostenible. Y al mismo tiempo un estímulo para seguir apostando por la ciencia y la tecnología para innovar, mejorar la experiencia y llegar al mayor número de personas posibles”.

Cenit, Logística y Transporte de Hidrocarburos de Bogotá, Colombia: “Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos a través de casi 9.000 km de ductos en 230 municipios colombianos, conecta a sus más de 1.000 colaboradores con el propósito superior, garantizando una experiencia de empleado única y particular que genera un ambiente equitativo y diverso, liderazgo y cultura excepcionales. Somos el talento humano que mueve al país”. Pilar Marulanda Sánchez. Vicepresidenta de Talento Humano de Cenit.