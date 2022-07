Nut&Health enseña a perder peso disfrutando de la comida

Aprender hábitos de alimentación para toda la vida que permitan mantener la figura deseada, es el objetivo de un equipo de nutricionistas en Valencia, que enseñan a perder peso disfrutando de la comida. El método de Nut&Health ha sido creado para decirle adiós a dietas insostenibles, al efecto rebote después de un régimen aburrido y poco creativo, a las pastillas “quemagrasa”, o a la obligación de pasar hambre para perder kilos. Con el objetivo de que sus pacientes alcancen el peso soñado y una buena salud, este grupo de expertos invita a comer de manera saludable, con platos deliciosos y variados.

“Conseguir los objetivos siendo feliz” Con esta premisa, el equipo del centro nutricional resume su labor para que quienes requieran sus servicios aprendan a comer de forma correcta, controlada, divertida y sin pasar hambre. Los servicios de los nutricionistas están disponibles mediante la solicitud de una primera consulta, en la que el especialista conocerá el caso en profundidad para diseñar una estrategia personalizada de alimentación que sea efectiva a la hora de perder kilos.

El menú diario se adaptará a los gustos, ritmo de vida y características metabólicas del paciente. De esta manera, las metas que se fijan con el método Nut&Health son realistas, adecuadas a la rutina de cada persona, con recetas sabrosas y fáciles de preparar. El nutricionista estará en todo momento disponible vía WhatsApp o por e-mail para aclarar cualquier duda que las personas encuentren en el camino de aprender a comer.

“Creemos en el proceso, y sobre todo a disfrutar el proceso. No te imaginas cuántas veces nos dicen en consulta: ‘Parece que no esté a dieta y he perdido peso’. Eso sí es realmente un éxito, un logro”, destacan los especialistas desde su página web.

Más allá de la estética, la salud La nutrición ideal no solamente se fija el objetivo de cambiar hábitos insanos para perder peso. Entre los objetivos generales de este servicio se ha considerado fundamental el tratamiento de enfermedades metabólicas. Cambiar la percepción de lo que representa la comida para la salud puede mejorar la sintomatología de enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, entre otras.

La detección y eliminación de alimentos inadecuados es un aprendizaje para toda la vida. Con la esmerada atención del equipo de nutricionistas de Nut&Health, cada persona tratada será un testimonio de recuperación de la salud y la calidad de vida. Un peso ideal se mantendrá a largo plazo gracias a la consciencia de saber comer sin privarse del placer de la buena mesa, incluso en reuniones familiares salidas con amigos y demás eventos sociales.