Juice Beauty, una marca americana de cosmética natural disponible en Maikai

jueves, 30 de junio de 2022, 17:58 h (CET)

En la industria cosmética existen muchas marcas que muestran diferentes soluciones para el cuidado, tratamiento y embellecimiento de la piel a través de sus productos. En este sector se destaca una marca denominada Juice Beauty que cuenta con productos de cosmética vegana. Esta empresa americana fabrica cosméticos que se caracterizan por ser completamente naturales y carecer de componentes dañinos para la salud de la piel. Estos están disponibles en España y pueden ser adquiridos mediante la empresa Maikai.

Juice Beauty revolucionó el mercado de la cosmética orgánica La empresa Juice Beauty nació del interés de su fundadora Karen Behnke de encontrar una solución al cuidado de la piel que fuera sostenible, saludable y con resultados tangibles. De esta forma, esta empresa logró sintetizar fórmulas orgánicas para el cuidado de la piel dando como resultado una colección de productos de belleza y maquillaje natural. Estos productos son creados con una base de jugo botánico y otros ingredientes que tienen gran impacto positivo en la salud de la piel. De hecho, sus efectos superaron en gran medida los resultados de otros productos convencionales debido a que, al no tener agentes derivados del petróleo, no ocasionan ninguna consecuencia para la salud. Además, esta superioridad de los productos se demostró en la realización de diversas pruebas clínicas durante los procesos de prueba en sus inicios. Hoy día, esta compañía cuenta con amplia fama a nivel internacional como consecuencia del uso y recomendación de los productos por parte de celebridades reconocidas.

Maikai presenta en su webla rutina anti imperfecciones Juice Beauty Blemish Clearing Existe una extensa colección de productos de Juice Beauty disponibles en Maikai, una tienda online especializada en cosméticos, suplementos nutricionales y coaching de vida saludable. Dentro de los más destacados se encuentra Juice Beauty Blemish Clearing, una selección de productos diseñados para el control del acné y el tratamiento de imperfecciones en el rostro. Este kit está compuesto por varios artículos de belleza facial creados para tener una rutina diaria que pueda limpiar la piel de todo tipo de impurezas. Cuenta con un limpiador y aclarador de imperfecciones a base de jugo de limón, uva y manzana verde y un sérum aclarador rico en antioxidantes hidratantes que combaten las arrugas y las líneas finas. Además, contiene una crema hidratante sin aceite que logra equilibrar el contenido graso de la piel y ayuda a prevenir el acné. El último producto de la rutina es una loción hidratante sin aceite especial para proteger la piel de rayos UVA y que, además, combate los radicales libres.

Desde la página web de Maikai, se pueden encontrar todas las líneas de productos orgánicos y sostenibles de Juice Beauty, marca especialista en cosmética natural.



