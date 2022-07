Historia real y entretenimiento en el libro Una empresa redonda, el viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 18:00 h (CET)

El estreno de la serie de Amazon Sin límites no ha sido del agrado de alguno de sus espectadores debido a supuestas desviaciones de la historia. En ese contexto, muchos de ellos han agradecido la aparición en el mercado apuestas como Una empresa redonda: El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo, el libro de Raquel S. Armán y Jesús Ripoll, fundadores de Helpers Speakers (una de las agencias referentes en la motivación y formación en España).

Los autores son unos apasionados de la historia (de hecho, Raquel es historiadora), la navegación, el management y el desarrollo personal. Su bagaje profesional y pasión se aprecian en cada página.

Tomando como referencia la hazaña náutica más relevante de todos los tiempos, reinterpretan la epopeya desde la perspectiva del mundo empresarial actual. Así lo cuenta Raquel S. Armán: “la primera vuelta al mundo es una historia de emprendimiento, de cómo una idea se materializó en una empresa, de caer y levantarse… no una, sino mil veces. Un proyecto netamente mercantil, se transformó en algo transcendental gracias a Elcano, que puso su talento al servicio de la humanidad”.

Se aprende de los aciertos – y de los errores – de aquellos hombres de hace 500 años, a través de la lección de liderazgo histórico que brindan. Resiliencia, trabajo en equipo, modelos de liderazgo, gestión de la adversidad, toma de decisiones… Un regalo para el management actual.

Sobrecoge el dramatismo vivido en aquellos 1.125 días de travesía en busca de una ruta alternativa a las Islas de la Especiería. La gesta exigió su tributo: de los 247 que parten solo 18 vuelven a bordo de la única nao superviviente de las cinco que parten. Se trata de pura inspiración.

Nada menos que tres años y medio han invertido sus autores en esta obra, precisa y fidedigna de los hechos que acontecieron hace ya cinco siglos. Raquel ha investigado directamente en el origen de las fuentes (recurriendo a los documentos del archivo de Indias, diario de Pigafetta y demás testimonios originales).

El resultado es una obra sorprendente, novedosa, tremendamente adictiva y muy original Jesús Ripoll y Raquel S. Armán tienen una opinión clara sobre las comentadas imprecisiones de la serie de Amazon Sin Límites: “sinceramente, fue una decepción enorme. Era necesario rendir tributo a esta gesta tan desconocida, pero las licencias históricas y los errores son constantes. Lamentablemente, pesará mucho más esta versión televisiva que la verdad de lo que realmente aconteció”. Los autores explican “un rey recién llegado de Flandes que hablaba perfecto español, un Magallanes sin su característica cojera, una Giralda con su acabado renacentista actual, una relación de colegueo entre Magallanes y Elcano que jamás existió (ni siquiera viajaban en la misma nave), un protagonismo excesivo de Elcano – que no brilló hasta que prácticamente ya no había más opciones de relevo en la dirección de la flota -, una batalla inventada en Canarias, barcos mercantes convertidos en una flota de guerra, un caricaturesco perfil del protagonista que le asemeja más a Jack Sparrow… Un cúmulo de licencias de guion que la alejan de la realidad”.

Como dice Javier Iriondo (escritor superventas y referente del desarrollo personal) en el prólogo: “ahora es tu turno, el momento de comenzar a navegar por estas páginas para descubrir aprendizajes y extraer las grandes lecciones de la historia aplicadas a nuestra vida actual, a la empresa y al liderazgo”.

El libro se encuentra a la venta en Amazon, en versión papel y digital. Será presentado oficialmente en septiembre, cuando se cumpla el V Centenario del regreso de La Victoria, la única nave superviviente que circunnavegó “toda la redondeza del mundo” según palabras del propio Elcano.



