TECNOSEC, ha sido el marco para la presentación de INCEHARD Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 17:59 h (CET)

El Instituto Nacional de Certificaciones de Hardware es un centro de investigación especializada en hardware y periféricos que pretende responder a la creciente demanda social de la privacidad de la información acerca del funcionamiento y estructura de los sistemas de hardware, su implementación tecnológica, su gestión, su manipulación y su impacto dentro de los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos.

El centro se dedica a la investigación, formación y prestación de servicios en el ámbito de estudios de hardware y periféricos, así como su implementación en aplicaciones, programas y herramientas digitales.

INCEHARD cubre un vacío digital-legal, garantizando la calidad del hardware, asesorando, verificando y certificando la calidad en cuanto a privacidad a través de su implementación con la electrónica.

En el día a día, hay que tener muchísimo cuidado con el software que se instala, las páginas web que se visitan, la información que se introduce en internet, en el móvil, en el ordenador, etc.

Este miedo viene provocado porque se ha concienciado a las personas muy bien sobre los riesgos que hay detrás de muchos programas, aplicaciones y softwares o webs fraudulentas, pero ¿qué pasa con el hardware? ¿Por qué nadie tiene miedo a que haya un teclado que informe de lo que se escribe… o un ratón que tenga una SIM dentro por la cual se pueda escuchar o algo tan fácil como que una placa base de un ordenador tenga un chip que mande la información que hay en él?

En muchas películas se puede ver que un micrófono puede tener el tamaño de un botón, ¿por qué no puede estar ese micrófono dentro de cualquiera de los componentes informáticos y puedan estar oyendo lo que se habla?

En todas las auditorias de seguridad o ciberseguridad, hay protocolos para la información reservada, la privacidad del patrimonio digital, la monitorización de los sistemas, el blindaje de las telecomunicaciones con firewall, antivirus y otras herramientas, pero nunca se puede ver ningún apunte sobre la seguridad del hardware y ni en el aeropuerto, ni en el laboratorio, ni los técnicos, llevan incorporado a su lista de chequeo, la certificación o comprobación del hardware.

Nadie solicita que se asegure el hardware porque el ratón lleva incorporado una ranura para una tarjeta SIM, como existen en el mercado chino, sin contar la cantidad de dispositivos que se incorporan en el ordenador, llevando incorporados chips y componentes maliciosos.

La empresa presenta la certificación “Hardware de Confianza”, una certificación profesional que acredita que los componentes informáticos que la obtienen cuentan con unos componentes electrónicos fiables y que no tienen integrado ningún tipo de chip u otro hardware malicioso agregado durante su producción y comercialización, con el fin de realizar cualquier tipo de espionaje o intromisión en la privacidad.

El proceso de la certificación es rigurosamente científico, apoyado en un instituto tecnológico de vanguardia, donde se realizan numerosas pruebas y evaluaciones, analizando minuciosamente los esquemas eléctricos de sus componentes electrónicos y con tecnología de última generación, pudiendo así garantizar que el producto se ha fabricado según sus indicaciones y no ha sido manipulada ninguna pieza durante el proceso de fabricación, verificando tanto los componentes electrónicos ensamblados en el producto como el comportamiento de dicho producto al conectarlo, verificando de que los componentes utilizados durante la fabricación del producto son los indicados por el fabricante, sino que el producto en sí, una vez en funcionamiento no instala o activa cualquier software malicioso el cual puede dañar o espiar los datos de las personas.

Las personas que deseen obtener más información puede entrar a la página web de INCEHARD.



