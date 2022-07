Dcore sobre las tendencias actuales en las reformas del hogar Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 17:46 h (CET)

Llevar a cabo reformas en un hogar puede representar diversas ventajas, pues soluciona los problemas estructurales de las viviendas, mejora las condiciones de vida y aporta mayor confort. Además, las reformas aumentan de manera inmediata el valor de una casa, por lo que suelen ser un paso frecuente antes de vender la propiedad.

En localidades como el barrio de Recoletos, en el distrito de Salamanca, el mantenimiento a nivel arquitectónico es una prioridad. Esta zona es conocida por poseer edificaciones antiguas y de relevancia histórica para la comunidad. Al tratarse de construcciones de larga data, es necesario reforzarlas para asegurar que sean estables y puedan habitarse. En la empresa Dcore son especialistas en trabajos de diseño, arquitectura y reforma integral.

¿Cómo invertir en una reforma integral de vivienda? Las reformas integrales son procesos que requieren de inversión y una óptima planificación, ya que buscan mejorar la mayoría de las partes de una vivienda. Estas remodelaciones pueden deberse a la inclusión de nuevas normas, a problemas de la vivienda derivados de su construcción o a razones estéticas.

El primer paso para invertir en una remodelación es identificar las modificaciones deseadas y realizar una estimación de costes. De esta manera, el técnico profesional podrá establecer el tiempo y alcance del proyecto.

Asimismo, para revalorizar una propiedad, los expertos recomiendan destinar el dinero del presupuesto a algunos puntos clave. Estos son; las ventanas aislantes que reducen el gasto de electricidad; los suelos que otorgan un nuevo aspecto a la vivienda; los baños para incorporar tecnología y espacio; la renovación de los sistemas de electricidad y agua para evitar accidentes; y la restauración de paredes.

Otro punto importante en la actualidad es realizar un concepto abierto u open spaces que unifique los espacios del hogar y elimine las paredes que cortan la conexión.

Una reforma en un piso puede tener un coste de 300 euros por metro cuadrado. Este precio variará dependiendo de los cambios realizados, materiales invertidos y profesionales contratados.

¿Dónde acudir para realizar una reforma integral de vivienda? La remodelación de un hogar puede ser compleja, no solo desde el punto de vista técnico y de ejecución, sino también legal. Para esto, la empresa Dcore cuenta con, aproximadamente, 20 años de experiencia en la reforma, construcción y restauración de hogares. La empresa tiene un equipo de profesionales arquitectos, interioristas y técnicos con conocimientos sólidos para llevar a cabo todo tipo de reestructuraciones.

El servicio ofrecido por Dcore es global, ya que incluye un asesoramiento previo de acuerdo a las condiciones que presente el inmueble, así como el desarrollo y ejecución de la remodelación. Además, la empresa ofrece una forma sencilla en la que sus clientes pueden financiar los proyectos. Tras el análisis del caso, pueden conseguir el 100 % de financiación durante 10 años, en caso de que la persona interesada no cuente con fondos suficientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.