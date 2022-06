Álvaro Caballero, abogado referente para salir de la multipropiedad

Álvaro Caballero es un abogado referente en España para quienes desean salir de la Multipropiedad y recuperar el dinero que pagaron por ella. Más de 25 años de experiencia avalan a este profesional del derecho civil que ha resuelto cientos de casos en los tribunales devolviendo la esperanza a todas las personas que de un modo u otro se han sentido estafados por este producto. Desde sus comienzos en los años 90, la Multipropiedad se ha convertido en un lastre, en España, solo leer o escuchar la palabra Multipropiedad, por defecto se asocia al término estafa, ya que miles de familias en el país que han buscado desesperadamente una solución para salir de la multipropiedad, han sido víctimas de una nueva estafa.

Oportunistas del sector con malas intenciones que han querido aprovecharse de la situación de vulnerabilidad del consumidor Multipropietario, han generado paralelamente otros negocios con el único objetivo de aprovecharse de la situación y necesidad de quienes han buscado salir de este producto.

Bufetes de abogados se anuncian de forma insistente en internet ofreciendo al socio de la Multipropiedad la nulidad y recuperación de los importes abonados por la semana en multipropiedad del que son socios, previo pago anticipado de cantidades importantes les aseguran el éxito total y absoluto de la demanda.

La Asociación Española de afectados por la Multipropiedad avisa de una nueva picaresca por parte de diferentes abogados que solicitan cantidades importantes al Multipropietario y que una vez son cobradas, se desatienden y abandonan a sus clientes, sin importarles si su cliente gana o no. Desde la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad, indican que es importante seguir cuatro puntos para asegurar el éxito en este tipo de asuntos y que no les engañen.

Primero, es importante que el abogado o gestor que intermedia no cobre ni un céntimo por adelantado en la realización y presentación de la demanda o en la vista previa de la misma. Segundo, el acuerdo se debe realizar por escrito en un pacto de porcentajes sin que por ellos se deba adelantar cantidad alguna. Otro punto es que solo cuando el cliente cobra, el abogado lo hace, nunca antes. Por último, si el juicio no es favorable (se pierde) el abogado no cobrará ni un solo euro. Tampoco la gestora que intermedia si existiera. Para mayor información, se puede contactar directamente con Alvaro Caballero abogado y evitar intermediarios.