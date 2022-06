Barcelona Construcción presenta los beneficios de las casas prefabricadas Barcelona Emprendedores de Hoy

Cada vez más familias optan por las casas prefabricadas a la hora de invertir en una vivienda porque este tipo de construcciones presenta ventajas como una mayor eficiencia energética y un precio completamente cerrado. Esta modalidad también supone un ahorro considerable de tiempo.

Por otra parte, hoy en día los materiales que componen estos hogares responden a altos estándares de calidad y cumplen con todos los cánones de seguridad necesarios. Tal es el caso de las casas prefabricadas Barcelona que ofrece la empresa Barcelona Construcción. Esta compañía se especializa en este tipo de viviendas, cuenta con gran experiencia en el sector y ofrece un servicio de calidad orientado a satisfacer las necesidades y gustos específicos de cada cliente.

¿Cuáles son las ventajas de las casas prefabricadas? En este tipo de construcción, la totalidad de la casa se construye en una fábrica para después instalarse en el terreno correspondiente. En principio, resultan más económicas que las tradicionales, ya que pueden ser entre un 22 % y un 34 % más económicas. Esta característica no anula la posibilidad de personalizar cada casa, ya que no existe un sistema único de construcción. Por ejemplo, los clientes pueden elegir los acabados, las formas y los materiales.

Además, como toda la estructura está prefabricada el tiempo de ejecución de la obra es más rápido. De hecho, todo el proceso requiere menos de la mitad del tiempo que exige la construcción de una vivienda tradicional. Por ejemplo, una casa de 100 metros cuadrados puede estar terminada en un tiempo de alrededor de 2 meses.

Por otra parte, las casas prefabricadas Barcelona de Barcelona Construcción son fácilmente ampliables. Por lo tanto, si las necesidades de una familia cambian con el tiempo es posible añadir más espacios de manera sencilla.

Otra de las ventajas destacables de estas construcciones es que resultan mucho más amigables con el medioambiente. En primer lugar, se construyen con materiales sostenibles como la madera o el acero. Asimismo, consumen menos energía que los inmuebles tradicionales, ya que cuentan con la capacidad de generar calor por sí mismas y mantener temperaturas estables en su interior.

Barcelona Construcción ofrece distintos tipos de casas prefabricadas Las viviendas de este tipo que resultan más duraderas son las que están fabricadas a partir de bloques de hormigón. Además, son resistentes al fuego y no suelen requerir reparaciones durante 60 años. A su vez, las casas prefabricadas de acero ofrecen un diseño más moderno y también disponen de muy buenos estándares de durabilidad y resistencia. Las más rápidas de instalar son las de PVC, que están hechas con un material muy ligero que permite una gran capacidad aislante frente al frío o el calor.

A través de Barcelona Construcción, es posible acceder a distintos tipos de casas prefabricadas para disponer rápidamente de una vivienda de alta calidad y personalizada para satisfacer las necesidades de cada familia.



