Todo lo que se debe saber sobre el detailing, una de las técnicas más eficientes en la limpieza de coches

jueves, 30 de junio de 2022, 17:30 h (CET)

Aportando resultados que van más allá de lo común, lo ordinario, se encuentra el trabajo minucioso, detallado y bien realizado.

Este principio se aplica absolutamente para todo, incluyendo la limpieza de un coche. En esto consiste el detailing, un conjunto de técnicas especializadas que se utilizan para realizar la limpieza perfecta de un coche.

Actualmente, es un servicio automotor que cada vez es más solicitado, especialmente, para los coches de alta gama en los que se busca cuidar siempre hasta el más mínimo detalle. Una de las empresas más destacadas en ofrecer este servicio en Murcia, es Radikalcars, a cargo de verdaderos expertos del detailing.

¿En qué consiste el detailing? El detailing es, en pocas palabras, la forma de llevar la limpieza de un coche al máximo nivel, sin causar ningún grado de deterioro ni al vehículo, ni a los materiales que lo conforman. Para ello, un experto aplica no una, sino toda una combinación de técnicas diferentes, cuyo fin principal es limpiar un coche de manera perfecta, con una impresionante atención al detalle. No solo eso, sino que incluso se encarga de solucionar cualquier defecto estético, rejuvenecer diferentes superficies y mantenerlo protegido frente a la gran mayoría de agresiones externas a las que un coche está expuesto a diario.

Otro elemento importante del detailing es que no se utiliza cualquier tipo de producto para llevar a cabo la limpieza, sino que se eligen específicamente los que tengan las mejores características, y ofrezcan los mejores resultados. Básicamente, estos son los principales factores que diferencian a una limpieza común, de este proceso más complejo, minucioso y especializado.

Beneficios del detailing Uno de los beneficios más destacables es que se logra un extraordinario acabado en la limpieza del coche, el cual es imposible lograr con una limpieza estándar o tradicional. Pero, además de eso, se logra recuperar el aspecto nuevo del coche, devolviendo su belleza y ajustando cualquier desperfecto a nivel estético. Por otro lado, se logra un brillo que no se consigue con las técnicas tradicionales de limpieza, ya que para alcanzar el brillo del detailing hace falta conocimiento y el control de las técnicas y los productos adecuados. Otros de los beneficios que se pueden mencionar, es que se eliminan todos aquellos daños y desgastes producidos por el uso constante y el paso del tiempo, se trata la pintura para evitar su oxidación, los asientos para rejuvenecerlos y evitar que se agrieten, etc.

Después de haber sido un éxito desde su aparición en los Estados Unidos, hoy en día ya existen empresas en España especializadas en el detailing. Una de ellas es Radikalcars, empresa que entre toda la amplia gama de servicios automovilísticos que ofrece, se encuentra incluida también esta nueva opción.



