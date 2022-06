Las ventajas de los patinetes y de las bicicletas eléctricas de Urbing Emprendedores de Hoy

El uso de la bicicleta eléctrica aumenta cada día, convirtiéndose en el vehículo automático preferido por los españoles. Según la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), la venta de modelos alcanzó un nuevo récord en 2021, con una cifra de 1.571.368 unidades vendidas, de las cuales 223.561 corresponden a bicicletas eléctricas.

Encontrar el modelo que mejor se adapte a las necesidades del cliente ya no es problema gracias a la diversidad de los catálogos. Ejemplo de ello son las bicicletas eléctricas de Urbing, tienda de Barcelona que ofrece las marcas más famosas de vehículos eléctricos individuales.

Las ventajas de usar vehículos eléctricos individuales Tanto las bicicletas eléctricas como los patinetes eléctricos se caracterizan por no contaminar el entorno. Su uso no emite dióxido de carbono ni gases nocivos, por lo que estos productos son grandes aliados del medioambiente.

Otra ventaja es la rapidez que otorga en el desplazamiento. Al ser vehículos con dimensiones menores a los coches, es posible evitar los atascos y el alto tráfico de las grandes ciudades. Además, la mayor parte de las veces no hay que preocuparse por el aparcamiento, ya que se pueden dejar en la puerta del lugar.

Por otra parte, los vehículos eléctricos resultan más económicos que los coches o motocicletas tradicionales en su mantenimiento. Por una parte, no hay que pagar en cambios de aceite ni en constantes visitas al taller. Además, al no utilizar gasolina, permiten a sus propietarios ahorrar unos miles de euros al año.

Urbing, una de las opciones ideales para comprar bicicletas eléctricas La tienda Urbing, considerada como una de las mejores empresas en servicio posventa de vehículos eléctricos, cuenta con un equipo de grandes profesionales y de las mejores herramientas. La atención que brinda a sus clientes se inicia en la venta y se extiende hasta el último día de vida útil de la bicicleta o patinete.

Tanto en la tienda física como en la página web, las bicicletas eléctricas de Urbing pueden ser plegables, rígidas o desmontables. También se dividen en categorías urbanas, mixtas y MTB (Mountain Bike).

Por otra parte, la tienda dispone de varias marcas de bicicletas eléctricas en su inventario, como Moustache, Carmela, Flebi o Gocycle, entre otras. Todas las firmas registran distintas características y prestaciones, pero cuentan con sello de calidad y diseño. Asimismo, Urbing vende accesorios como cascos, neumáticos, candados plegables, bolsas delanteras, asas e infladores eléctricos.

Con una popularidad en auge, estos vehículos innovadores son aptos para clientes de cualquier edad.

Además, Urbing ofrece diferentes formas de pago para facilitar la adquisición de alguno de sus vehículos, desde opciones de financiamiento sin intereses hasta opciones de renting con servicios de mantenimiento incluidos.



