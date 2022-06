CoberClick, garantías mecánicas para profesionales y particulares Emprendedores de Hoy

Ante la necesidad de innovar y mejorar los procedimientos para los usuarios que buscan una empresa de garantías mecánicas, CoberClick ha llegado al mercado de la mano de un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector.

Esta compañía que recién inicia sus funciones enfoca sus servicios en la contratación y gestión de garantías mecánicas y de legal conformidad para profesionales y particulares que les permita cubrir las posibles averías que presenten sus vehículos. Todo esto con el objetivo de proporcionar mayor tranquilidad a los usuarios, ya sean compradores o vendedores y reducir los gastos que implica todo este proceso.

Gestión de garantías mecánicas con el Método CoberClick La innovación es uno de los aspectos que ha distinguido a esta joven empresa, ya que los expertos que la integran han desarrollado el “Método CoberClick”, un sistema con el que las compraventas profesionales pueden obtener de las garantías mecánicas un reembolso variable, el cual irá en función de su siniestralidad.

Asimismo, esta empresa pone a disposición del cliente “MyClick”, una herramienta hecha a medida la cual favorece la accesibilidad de los usuarios a la plataforma para gestionar sus operaciones de forma individualizada. A través de esta aplicación, todos los usuarios tendrán acceso a toda la contratación, documentación y gestión de sus vehículos de forma continua durante las 24 horas del día desde cualquier dispositivo conectado a internet.

El valor añadido de CoberClick se refleja en su capacidad para ampliar sus servicios no solo a garantías mecánicas para profesionales, sino que también a particulares, ofreciendo beneficios que les han permitido posicionarse como una alternativa confiable, transparente y segura.

¿Cuáles son las ventajas de las garantías mecánicas de CoberClick para compañías? El servicio de garantías mecánicas para empresas es uno de los más destacados en CoberClick, esto se debe a que proporciona a compañías y profesionales la posibilidad de adherirse a un sistema novedoso y mantener una cobertura permanente ante cualquier incidente que se presente con los vehículos. Esta compañía ha logrado distinguirse por ofrecer una mejor y mayor.

Asimismo, facilita que las compraventas solo paguen por lo que utilizan, devolviendo parte del dinero que no haya sido usado para la cobertura. La posibilidad de gestionar todos los aspectos desde la aplicación es otra de las ventajas que proporciona CoberClick, ya que permite a los usuarios estar continuamente informados de todos los procesos y mantenerse en contacto con los profesionales de la empresa para solicitar cualquier información.

Contar con una compañía especializada como CoberClick supone la oportunidad de gestionar de forma segura, rápida y sencilla las garantías mecánicas de los vehículos sin tener que realizar trámites engorrosos ni pagar grandes cantidades de dinero.



