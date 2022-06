Peraltalaw, asesoramiento legal para contratos del sector de la construcción Emprendedores de Hoy

Desde 2021, el sector de la construcción se ha visto afectado por un incremento en los precios de los materiales. Según el Índice de Costes Directos de Construcción, este aumento fue del 23,5 % respecto al año anterior. Esto ha repercutido, a su vez, en la subida de los precios de la vivienda.

La situación se ha agravado por diversos sucesos, como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Desde estos países, España importaba aluminio y arcillas, de acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por otro lado, las protestas de los transportistas, que impiden la distribución de la materia prima, y el encarecimiento en los servicios del sector energético son otros de los factores que afectan a la producción de materiales de construcción.

Frente a este panorama, profesionales del ámbito jurídico recomiendan contar con la asesoría y acompañamiento de abogados que incluyan cláusulas de revisión de precios en los contratos, para proteger tanto a constructores como a promotores. Por ello, el despacho de abogados de Peraltalaw incluye servicios enfocados en el Derecho inmobiliario y urbanístico, con el fin de licitar y proteger jurídicamente los contratos de construcción.

Acerca de la posibilidad de la revisión de precios en contratos de obra pública En el sector de la construcción, es frecuente que los contratos se establezcan con un precio cerrado. Pero ahora, debido al encarecimiento de los materiales, puede ser difícil su cumplimiento sin incurrir en pérdidas. Para los contratos de obra pública, la Ley de Contratos del Sector Público prevé una revisión de precios y, por otro lado, el Real Decreto Ley 3/2022 incluye medidas excepcionales para revisar los precios cuando el incremento supera el 5 % sobre lo pactado en 2021.

En cuanto al sector privado, a pesar de las recomendaciones por parte de los abogados, existen múltiples contratos con precios cerrados que no incluyen cláusulas para revisión. Estos, en principio, no pueden reestructurarse para evitar la pérdida de beneficios para el constructor.

Procedimiento para revisión de precios en contratos de obra privada Los contratos de obra privada se plantean de manera que los riesgos recaen sobre el contratista. Esto significa que el constructor debe asumir los aumentos de precio que puedan ocurrir en el transcurso del proyecto.

A pesar de ello, existe la posibilidad de iniciar un proceso de negociación, que permita a las partes llegar a un acuerdo. Entre las posibles soluciones, está la de modificar el contrato para incluir una cláusula de revisión de precios. Otra opción es modificar el presupuesto de la obra para reflejar los precios reales de los materiales, pero manteniendo el contrato de precio cerrado.

El equipo de profesionales de Peraltalaw ofrece asesoramiento en cualquiera de estos procesos. Para contratar sus servicios, basta con contactar con ellos a través de su página web o por teléfono.



