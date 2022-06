Vinomet ofrece una gran variedad de comida gourmet Emprendedores de Hoy

Para los apasionados por la buena cocina, una tienda online que venda productos gourmet es el paraíso ideal. Este tipo de establecimientos se ha convertido en un punto de referencia de distribución de productos que destacan por su alta calidad. Adicionalmente, permite conseguir una extensa variedad de artículos, no solo locales, sino también de otros rincones del mundo.

Una de las compañías que comercializa comida gourmet es Vinomet. Esta tienda ofrece a los españoles la posibilidad de adquirir salsas y aderezos, carnes, quesos, condimentos y otros productos que resaltan por su calidad y excelente precio.

Amplia oferta de salsas y aderezos gourmet en Vinomet Vinomet dispone de una amplia variedad de salsas y aderezos gourmet, ideales para acompañar ensaladas y rellenos, o como complemento para diversos alimentos. Este tipo de productos en particular son muy populares, ya que presentan una muy alta calidad al ser elaborados a base de ingredientes orgánicos o sabores innovadores. También destacan cualidades como su origen, originalidad, proceso de elaboración, entre otros aspectos.

Entre sus opciones de mayonesa destaca una con sabor a trufa negra, un aderezo para elevar la experiencia gastronómica. Se prepara con solo los mejores ingredientes, donde la trufa es la protagonista. Su aroma, textura y sabor son indescriptibles y perfectos para añadir un extra a los platos. También disponen de mayonesas con sabor a limón y eneldo, de pimiento de Espelette, con sabor a trufa blanca y aromatizada con aceitunas negras y romero.

En las salsas, por su parte, se encuentra una deliciosa salsa de tomate de albahaca. Esta puede unirse a los aderezos para ensaladas, o servirse al borde del plato sorprendiendo con su alianza de sabores. También es perfecta como acompañamiento para pastas o carnes rojas. La salsa Ketchup de pimiento de Espelette, la salsa BBQ Soja Wasabi y la BBQ de chile dulce son otras opciones a elegir.

Otros productos disponibles en la tienda online Entre la comida gourmet ofertada por Vinomet, también se puede encontrar el lomo de bellota 100 % ibérico. Hablar de este producto es hablar de excelencia, exquisitez y tradición. Se trata de una de las piezas más apetecidas del cerdo ibérico, con una textura firme y sabor persistente inigualable.

Las infusiones también forman parte de su catálogo gourmet. Estas sirven de complemento para la salud y relax, con sus ingredientes originales que abren un mundo de distintas posibilidades para el paladar.

Asimismo, Vinomet ha decidido incorporar a su catálogo quesos gourmet de diversos tipos. Entre estos, queso seco, fresco, semi-seco y artesanales; opciones con sabores únicos que satisfacen hasta a los paladares más exigentes.

Vinomet trabaja para llevar comida gourmet de excelente calidad a todos los rincones de la península. Además, en pedidos superiores a los 180 €, el envío es completamente gratuito.



