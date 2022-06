Alianzas de boda y anillos de compromiso, de la mano de los especialistas en joyas de platino Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 16:41 h (CET)

Los anillos de compromiso y las alianzas de boda son símbolos de gran importancia para las parejas en muchos países, motivo por el cual son solicitados en los mejores materiales. Uno de los elementos de más alto valor en el sector para la creación de estos símbolos es el platino, un metal precioso muy complejo de trabajar que muy pocas empresas en España utilizan. No obstante, existe una compañía llamada Staring, especializada en joyas de platino, específicamente en la elaboración de alianzas de boda y anillos de compromiso en platino.

La superioridad del platino frente a otros metales en la joyería La elección de un anillo de compromiso o de boda es una decisión que concierne a la pareja y que debe ser tomada de acuerdo a los gustos personales de la misma. Sin embargo, al elegir el tipo de anillos se debe considerar el material utilizado en su fabricación, ya que esto incidirá en su durabilidad, exclusividad, cuidado y mantenimiento futuro.

En muchos casos, las personas optan por anillos de oro blanco, pero estos productos exigen mayor mantenimiento debido al desgaste temprano de los materiales que lo recubren. Esto no ocurre con los anillos de platino porque, a diferencia del oro blanco, el platino es un elemento de color blanco por naturaleza, por lo cual casi no se le añaden materiales para la aleación. Como consecuencia, el mantenimiento de las piezas en platino es innecesario en la mayoría de los casos. Estas joyas de lujo son vendidas en España por empresas como Staring, que las distribuye de forma exclusiva.

En Staring son expertos en joyas de platino Muchas parejas están descubriendo las ventajas que ofrecen las joyas de platino por encima de otros materiales utilizados como el oro y la plata. Este interés ha cobrado tanta fuerza que la elección de piezas de platino en lugar del oro blanco se ha vuelto una tendencia en el sector de la joyería.

Esta tendencia es atendida por empresas como Staring, una tienda que se especializa en anillos y alianzas de boda y compromiso. Esta compañía distribuye en territorio español estas piezas de alta calidad elaboradas por reconocidos fabricantes de joyas en Alemania. La empresa presenta una variedad de categorías y gamas de productos en platino con opciones accesibles creadas con Platino 600 y, para los más exigentes, Platino 950 River, el más blanco del mundo y el Platin 950 Gold, la aleación con más metal precioso del mundo, solo utilizadas por las más exclusivas marcas en el sector de la joyería y la relojería.

Además de las alianzas y anillos de compromisos, la tienda exhibe una colección de joyas que incluye pendientes, collares y pulseras fabricados en platino, oro blanco, oro rosa y oro amarillo. Muchos de estos se encuentran adornados con lujosos diamantes naturales de altísima calidad.

Las piezas de joyería en platino se encuentran en auge y empresas como Staring presentan productos exclusivos y distinguidos que no solo cuentan con garantías de excelencia, sino que también poseen una atractiva relación calidad-precio que los ubica como una opción ideal a la hora de adquirir anillos de compromiso y alianzas matrimoniales.



