Los recursos técnicos y humanos de Dataeraser para la gestión de documentos

jueves, 30 de junio de 2022, 16:39 h (CET)

Todos aquellos procesos que permiten controlar el ciclo de vida de los archivos importantes de una empresa hacen referencia a la gestión de documentos.

Esto incluye la creación, recepción, clasificación, mantenimiento, almacenaje, resguardo y conservación de la documentación, así como el desecho de aquella que ya no sirve. Las compañías, independientemente de su sector económico, no deben descuidar estas actividades, ya que permiten ser más eficientes en el uso de la información y en el acceso a ella de forma oportuna.

En España, una de las empresas que ofrece este tipo de servicios es Dataeraser. Esta cuenta con los recursos técnicos y humanos adecuados para realizar de forma efectiva la retirada, traslado y recolocación de archivos.

El servicio de gestión de documentos que brinda Dataeraser Dataeraser es una de las empresas de referencia para todo lo relacionado con la gestión de documentos. Cuenta con oficinas repartidas en varios lugares del país, todas a disposición de las empresas que deseen organizar de una manera eficiente su documentación.

Entre los servicios que ofrece la empresa, destaca la mudanza de archivos. Esto resulta ideal para aquellas compañías que tienen documentación acumulada y necesitan reagrupar sus archivos o hacer un cambio de domicilio. Para tal fin, disponen de un equipo de profesionales y de material tecnológico adaptado tanto a las normativas como a las necesidades de cada cliente. Con ellos, llevan a cabo la retirada, el traslado y la recolocación de cualquier tipo o volumen de archivo.

Dataeraser garantiza eficiencia y seguridad y protege la confidencialidad de la información. Además, complementan el traslado de los documentos con un servicio de mudanza o eliminación de artículos de oficina.

Otros servicios que ofrece Dataeraser Dataeraser no solo realiza la retirada, el traslado y la recolocación de archivos, sino que también se encarga de la destrucción de documentos con información confidencial y sensible. Trabajan con facturas, albaranes, nóminas y contratos, entre otros. La documentación se deposita en contenedores que cumplen con todas las regulaciones y se transporta a una planta de destrucción.

Por otro lado, también se encargan del reciclaje de material informático y de la digitalización de documentos. Esta última alternativa es una de las estrategias más solicitadas por las empresas, ya que sirve para ahorrar espacio, para proteger su información y para acceder a ella de una forma más rápida y práctica.

Los interesados en contratar a Dataeraser pueden acceder a su página web, donde dejan a disposición de los usuarios sus teléfonos de contacto. Asimismo, en la misma plataforma es posible solicitar un presupuesto en tan solo un minuto, suministrando algunos datos básicos.



