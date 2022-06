MAGDAZU SEGURIDAD, servicios de cerrajería profesional con la honestidad como pilar fundamental Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 16:31 h (CET)

En estos tiempos nuevos con tanta tecnología e información continua, no es raro encontrar noticias de cobros excesivos de profesionales o técnicos de reparaciones de urgencia y, más aún, en el caso de cerrajeros 24 horas de urgencias. Estos van sumando y sumando recargos a un presupuesto inicial variable, llegando incluso a cobrar hasta 600 o 900 euros por una apertura de puerta, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el trabajo conlleva menos de tres minutos o destruyen toda la puerta.

La honestidad es una de las cualidades más valoradas en empleados y contratistas que trabajan directamente en las reparaciones del hogar. Este valor se traduce en un servicio de calidad y una excelente atención al cliente, elementos que la gente suele tener en cuenta a la hora de evaluar un servicio que implica, de por sí, acceder en entornos privados.

Uno de los servicios de reparación más demandados es el de cerrajería. Su éxito depende, necesariamente, de la confianza entre las partes, por lo que particulares y compañías que se dedican a la prestación de este servicio, se preocupan constantemente por construir y mantener una buena relación con sus clientes. No es posible que una persona se sienta segura al permitirle la entrada a un cerrajero que le genera incomodidad. Con el objetivo de afianzar esta relación operario-cliente, MAGDAZU SEGURIDAD se ha propuesto diseñar un servicio de cerrajero en Madrid, cimentado en la honestidad y la calidad.

Pilar fundamental, la honestidad Para garantizar la transparencia y la confianza, el equipo de MAGDAZU SEGURIDAD se preocupa por construir canales de comunicación directos entre el cliente y el operario, evitando cualquier tipo de intermediación que fracture la relación de confianza que la empresa considera importante a la hora de programar cualquier servicio. Para evitar que este canal de comunicación se diluya entre las complejas interacciones que presentan algunas aplicaciones de servicio al cliente, la compañía prefiere conectar a la persona y al técnico directamente vía WhatsApp, para que desde allí se coordine todo lo relacionado con la ejecución del trabajo.

El servicio que ofrece MAGDAZU SEGURIDAD cubre todo tipo de aperturas sin daños tanto a la cerradura como a la puerta y también contempla la reparación y actualización de cerrojos, cerraduras inteligentes y bombines de seguridad. Sus técnicos están disponibles las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y festivos. Todo servicio se programa después de que el cliente envíe una foto del daño al técnico, quien evalua los requerimientos de la intervención y cotiza el valor del servicio por un coste cerrado desde 47 € más IVA. Todo incluido, donde el precio fijado no cambiará ni por la hora ni la distancia o por si es domingo o festivo

Cerrajería en Madrid Ofrecer un precio fijo y establecer una relación directa entre el operario y el cliente, le han permitido a MAGDAZU SEGURIDAD construir un entorno de confianza apropiado para que tanto el cliente como el técnico se sientan tranquilos en el momento de contratar o aceptar un servicio de cerrajería. Esta compañía familiar cuenta con una amplia trayectoria en el sector de las reparaciones para el hogar y su misión radica en ofrecer confianza a sus clientes por medio de un trabajo honesto y bien hecho.

En ese sentido, MAGDAZU SEGURIDAD invita a todas las personas en Madrid y que necesiten un servicio de cerrajería profesional a que les contemplen como su compañía de preferencia cuando necesiten una instalación, mejora o reparación de su cerrojo, cerradura o bombín en cualquier momento o lugar.



