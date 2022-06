Appexpres cubre todas las necesidades en marketing digital de sus clientes Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 15:58 h (CET)

Se calcula que 6 de cada 10 personas en el mundo usan internet. Dado el alcance de la red, cada vez más empresas quieren mejorar su presencia digital para lograr la fidelización de los usuarios.

Sin embargo, esto no es una tarea fácil, ya que requiere estrategias de diseño, posicionamiento y mantenimiento web.

Para lograr un buen resultado, es necesario encontrar un aliado que reúna todos los procedimientos. En este contexto, aparece Appexpres. Se trata de una agencia marketing digital que ofrece un servicio integral de estas soluciones.

Appexpres, la solución todo en uno para los clientes Un equipo multidisciplinar es el responsable del buen funcionamiento de Appexpres. Gracias a la especialización de estos profesionales en marketing digital, los clientes pueden contar con todas las soluciones y servicios relacionados con este ámbito.

En primer lugar, la empresa ofrece trabajos de diseño web y gráfico para mejorar la imagen de marca del cliente. Por otro lado, brinda ayuda en la gestión de las redes sociales y en el posicionamiento SEO en los buscadores, lo que resulta ideal para tiendas online.

También se encarga de crear contenidos innovadores para sus clientes. Con ellos, a los usuarios les llega información de valor sobre la empresa y sus productos y no solo publicidad. Entre estos contenidos, destacan las campañas PPC (pago por clic), las estrategias adaptadas y el contenido de blog.

Las estrategias más utilizadas por Appexpres El diseño web mediante WordPress que ofrece la agencia es muy recomendable para llegar a un público objetivo más amplio, ya que la herramienta está optimizada tanto para móviles como para ordenadores. Appexpres tiene una amplia experiencia trabajando con esta plataforma y sus más de 500 páginas creadas lo demuestran. Además, ofrece varios planes de mantenimiento y actualización en el dominio.

De igual forma, el posicionamiento SEO sirve para otorgarle mayor visibilidad y tráfico al cliente. Esto se logra mediante estrategias como el uso de palabras clave. La agencia también se encarga de evaluar semanalmente los avances en estos aspectos y prepara informes para sus clientes. Por otra parte, para crear una imagen de marca sólida, aprovechan herramientas de renderización y vectorización. Es importante generar una impresión positiva para transmitir confianza entre los usuarios y ser reconocido. El servicio de diseño gráfico está disponible tanto para clientes que necesitan una actualización como para aquellos que no cuentan con una marca establecida.

La agencia Appexpres cubre todas las necesidades de marketing digital de los negocios con los que colabora. Se puede solicitar más información sobre sus servicios a través de la página web.



