Completa tu Club, la plataforma que conecta a los profesionales del sector deportivo

jueves, 30 de junio de 2022, 16:00 h (CET)

Completa tu Club es una plataforma en la nube que ofrece oportunidades de empleo para candidatos de toda España en el mundo del deporte. En este sector, miles de deportistas y jugadores buscan un empleo y participación en algún club, equipo o empresa que les dé la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Pero debido a la falta de atención en la búsqueda y asignación de vacantes, muchos deportistas no logran encontrar un trabajo en este sector. En relación con eso, surge este proyecto.

El problema de la búsqueda de empleos y vacantes en la industria deportiva El sector deportivo es uno de los más dinámicos con relación al cambio de personas en los roles, funciones y ocupaciones, tanto de jugadores como de entrenadores y personal directivo. Este dinamismo produce una alta rotación de los encargados en los distintos sectores del deporte, dando como consecuencia una forma desorganizada de completar las vacantes deportivas. Sumado a esto, el sector deportivo ha sido uno de los más abatidos por la reciente pandemia del Covid-19 en la que las restricciones y el aislamiento han impedido el desarrollo común de actividades para deportistas en España.

Por esta razón, Completa tu Club ha presentado un novedoso modelo que está revolucionando el mundo deportivo al disponer un portal para que los deportistas puedan encontrar un lugar donde desempeñar sus funciones. Esta plataforma en línea de uso gratuito también le ofrece a clubes, equipos y organizaciones deportivas la oportunidad de encontrar al candidato ideal para llenar sus vacantes, además de otras funcionalidades como crear su propia web, posicionamiento en Google, comunidad online, etc.

¿De dónde surge y qué ofrece Completa tu Club? Completa tu Club nace de la idea del entrenador de futbol base Raúl Garrido Padilla, CEO y cofundador del proyecto, en alianza con el desarrollador y Máster en Big Data, Germán Ferreira Lopes. Garrido deseaba crear un espacio de convergencia que pudiera conectar a todos los profesionales del deporte. Con esta idea en mente y con la ayuda de Germán Ferreira lograron lanzar esta plataforma que se encuentra en constante crecimiento y evolución. Este proyectopresenta una sección de empleos con vacantes para cubrir trabajos con especificaciones de tipo de deporte, requisitos, condiciones, habilidades, salario, etc. También incluye a organizaciones deportivas que publican en la plataforma el perfil de jugadores que solicitan, así como su propia landing page. Estos pueden publicar dos empleos de forma gratuita o adquirir la modalidad de pago que les da acceso a publicaciones ilimitadas y más funciones avanzadas. Finalmente, para los candidatos, el uso del portal siempre será totalmente gratuito y cuyos datos se encuentran protegidos y solo revelados a las empresas interesadas.

Completa tu Club es una entidad pionera en el campo del deporte que en poco tiempo está cambiando la realidad de miles de deportistas en España. Por tal razón, esta plataforma está encaminada a convertirse en el mayor proyecto online de contactos deportivos en todo el país, tanto es que ya cuentan con patrocinadores como Pau Cunill Clapés, Antoni Garcia de Palau, Crisan Instalaciones y Servicios Integrales S.L, entre otros.



