The Summit, la agencia de marketing que se adapta al nuevo entorno digital

jueves, 30 de junio de 2022, 15:46 h (CET)

La pandemia ha traído consigo numerosos cambios en los hábitos y costumbres sociales a una sociedad cada vez más pendiente de las redes y en la que la tecnología avanza a pasos agigantados. Esta tecnología está permitiendo que el mundo sea cada vez más pequeño, más global y que todas las personas estén conectadas.

En estos tiempos, el marketing digital ha cobrado una relevancia sin precedentes. Los hábitos de los consumidores han cambiado y las estrategias prepandemia no resultan tan efectivas en la actualidad.

No hay que olvidar que el usuario promedio recibe hasta 6.000 impactos publicitarios cada día y decide en menos de 3 segundos si este merece su atención, por lo que el filtro aísla cada vez más de la publicidad de cada día. Ahora más que nunca, contar con una buena estrategia de marketing online puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso para la mayoría de los negocios.

Conscientes de ello, el 70 % de las empresas españolas se han digitalizado durante la pandemia. Este no es un proceso que se limite a la creación de una página web y un perfil en redes sociales. Teniendo en cuenta que el mundo digital cambia constantemente y que la gran variedad de oferta al alcance de un solo clic ha hecho que los clientes busquen siempre lo mejor, un trabajo continuo de marketing digital se vuelve totalmente necesario.

En este contexto, destacan agencias españolas como The Summit, que se ha convertido en una aliada perfecta de aquellos empresarios que apuestan por el éxito de su marca. El motivo es sencillo: han entendido a la perfección hacia dónde está evolucionando el mundo digital y, lejos de quedarse atrás, han sabido adaptarse para dar una respuesta eficaz a las necesidades que generan en las empresas los cambios que se van dando en la sociedad.

Además, en The Summit, han ido un paso más lejos en la digitalización y se han deslocalizado totalmente. Adiós oficinas, hola metaverso corporativo. Un paso atrevido e innovador del que, según cuentan, no se han arrepentido lo más mínimo. “Digitalizar completamente el entorno laboral en una oficina virtual en 2D nos ha permitido optimizar nuestro tiempo de trabajo, conciliar mejor nuestra vida personal, adoptar horarios más flexibles y tener ese clima a veces necesario de oficina sin tener que estar físicamente en una. Somos más productivos y tenemos la enorme ventaja de no cerrar nuestras puertas al talento de ningún lugar del mundo”, cuenta Yago Arellano, cofundador de la compañía.

Se trata de una decisión atrevida. Si se indaga un poco más en los beneficios de estar deslocalizados, hay mucho más que evitar contaminar en transporte y largos atascos: optimización del tiempo, aumento de la productividad del 13 % y sobre todo no poner límites geográficos a la adquisición del talento.

Hoy en día, parece que el camino para muchas empresas podría pasar por ahorrar en oficinas e invertir en marketing online para adaptarse a este mundo nuevo y cada vez más conectado en el que se vive.



