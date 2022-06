Schneider Electric lanza la nueva versión de Rapsody, su herramienta para diseño de cuadro eléctrico Comunicae

jueves, 30 de junio de 2022, 17:31 h (CET) La nueva versión de EcoStruxure Power Build - Rapsody, el programa de diseño y valoración de cuadros eléctricos de Baja Tensión de Schneider Electric, aumenta su compatibilidad con otras soluciones, como Caneco BT (lanzamiento en Octubre 2022), y otras ofertas de la compañía. Encuentra las nuevas gamas de envolvente: PrismaSet S (hasta 160A) y PrismaSet HD (hasta 3200A), ahora integradas en el programa Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, acaba de lanzar una nueva versión de Rapsody, su herramienta para la configuración y valoración de cuadros eléctricos de Baja Tensión, que mejora su calidad y fiabilidad y, además, integra nuevas funcionalidades y productos de Schneider Electric.

EcoStruxure Power Build - Rapsody simplifica la configuración de cuadros eléctricos de baja tensión para aumentar la eficiencia de los cuadristas. Permite seleccionar el material, organizar el cableado eléctrico, realizar el montaje y el presupuesto del proyecto, entre otras funcionalidades. El contenido del proyecto puede imprimirse y exportarse en diferentes formatos.

Rapsody ayuda a seleccionar los dispositivos conectados de Schneider Electric para crear un cuadro eléctrico. Entre las novedades de la nueva versión, destaca su compatibilidad directa con Caneco BT (octubre 2022), al poder importar un archivo en Rapsody, así como la integración de las nuevas gamas de envolvente PrismaSet S hasta 160A y Prisma HD hasta 3200A. Asimismo, se integra con otras ofertas de Schneider Electric, como TransferPacT, iC40 opción ARC y con las fuentes de alimentación Modicon.

Además, en la nueva versión de Rapsody, los “Derechos de administrador” dejan de ser obligatorios para la instalación del programa.

Para más información:

https://www.se.com/es/es/product-range-presentation/2309-ecostruxure-power-build---rapsody/#tabs-top

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is Onesté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

