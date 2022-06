Schneider Electric presenta una solución híbrida de gestión y control de la energía en edificios Comunicae

jueves, 30 de junio de 2022, 17:34 h (CET) La innovadora arquitectura de Schneider Electric combina las capacidades avanzadas del KNX con la facilidad y flexibilidad de instalación que proporciona el protocolo de comunicaciones Zigbee. Contar con un edificio inteligente y dotado de la certificación de sostenibilidad BREEAM puede llegar a aumentar hasta un 10% su valor inmobiliario, según los expertos de Schneider Electric Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta una innovadora solución híbrida para edificios, que combina las capacidades avanzadas del KNX con la facilidad y flexibilidad de instalación que proporciona el protocolo de comunicaciones Zigbee, a través de su ecosistema Wiser. Este sistema, además, resulta clave para obtener la certificación BREAAM en edificios, una de las más importantes y difundidas en material de sostenibilidad.

Al invertir en vivienda conectada y sostenible se está aumentando el valor de la misma. Según un reciente informe, el 54% de los compradores estarían dispuestos a pagar más por una vivienda sostenible, entre un 5% y un 10%.En última instancia, el cliente final recupera ese incremento de precios gracias a los ahorros generados con la eficiencia energética de su vivienda: un edificio con certificación BREEAM® puede disminuir su consumo energético aproximadamente un 50% y el consumo de agua hasta un 40%.

La solución de Schneider Electric

Para obtener los mejores resultados de una vivienda sostenible y domótica, el control de los sistemas es fundamental, y por este motivo Schneider Electric ha ideado una solución combinada que proporcionar dicho control al usuario final.

Wiser es la solución integral para hogar inteligente y conectado de Schneider Electric, que permite un amplio abanico de posibilidades para el control de iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado o electrodomésticos. Permite controlar tanto el confort como la eficiencia y seguridad, ya sea remotamente desde un smartphone, mediante la app Wiser by SE, o localmente con mecanismos conectados, o incluso mediante asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant y atajos de Siri. El ecosistema Wiser cuenta con una gran facilidad y flexibilidad de instalación, al basarse en la tecnología Zigbee.

Por otro lado, el sistema de gestión y control de Schneider Electric basado en KNX, permite adaptar el funcionamiento de elementos pasivos y activos de una vivienda, reduciendo el consumo energético y garantizando el confort. KNX integra todas las funciones principales, como iluminación, calefacción y aire acondicionado. Un programador de tiempo integrado permite planificar la temperatura de acuerdo con el estado de ánimo o de la actividad que se desarrolla (trabajo, relax, fin de semana). También ofrece una visualización en tiempo real del consumo de agua, gas y electricidad, y proporciona datos históricos diariamente, mensualmente y anualmente. Incluso es posible exportar los datos para un análisis posterior y diseñar sus propias mediciones estadísticas.

Aunar ambas tecnologías, Wiser y KNX, en un edificio contribuye al cumplimiento de diversos criterios para una de las certificaciones de mayor referencia a nivel internacional en términos de sostenibilidad, la BREAAM. Se trata del estándar más extendido en España en edificación sostenible y, entre sus criterios, reconoce la importancia de la domótica y del control.

Certificaciones Ambientales de Edificios

ÇLos edificios representan más de un tercio de la energía que se usa en todo el mundo, además de producir el 40% de las emisiones mundiales de CO2 y el 30% del consumo global de materias primas y de desechos sólidos. Según una encuesta de Schneider Electric, un 65% de los españoles están concienciados sobre la importancia de conseguir viviendas cero neto y la eficiencia energética destaca como una de las medidas más importantes (89%).

En esta línea, desde hace un tiempo en el sector de la edificación se oye hablar mucho de las certificaciones ambientales de los edificios. Se trata de herramientas que evalúan el impacto ambiental que genera un edificio en el medioambiente en general, o bien su comportamiento energético con respecto a su entorno. Estas certificaciones están pensadas para que, ya desde el diseño de un edificio, se tomen en cuentas medidas para favorecer su sostenibilidad.

En España una de las más conocidas e implementas es BREEAM®, la cual analizan aspectos de un edificio como el ahorro de energía, el uso del agua, la reducción de las emisiones de CO2, la mejora interior de la calidad ambiental, la gestión de recursos, y puntúa las actuaciones realizadas para mejorar estos aspectos.

