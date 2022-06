Schneider Electric y AVEVA digitalizan el suministro de agua de Kunming CGE para mejorar la seguridad y la sostenibilidad Comunicae

jueves, 30 de junio de 2022, 17:39 h (CET) Garantizar un suministro de agua municipal seguro, estable y más eficiente. Aumentar la sostenibilidad reduciendo eficazmente el desperdicio de energía. Reducir los costes generales de funcionamiento mediante la mejora de la eficiencia operativa y de mantenimiento Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y AVEVA, líder mundial en software industrial, impulsando la transformación digital y la sostenibilidad, están remodelando el núcleo digital del sistema de gestión del agua de Kunming CGE Water Supply (KMCGE).

La combinación del software, la tecnología y la experiencia en el mundo del agua de AVEVA y Schneider Electric están proporcionando a KMCGE una mejor gestión operativa, una mejor visualización del uso de la energía y un proceso de distribución de agua más seguro, fiable, sostenible y eficiente.

Kunming es la capital y la mayor ciudad moderna del sur de la provincia china de Yunnan. Su empresa municipal de aguas, KMCGE, da servicio a una población de casi cuatro millones de habitantes con sus 10 plantas de tratamiento, con una capacidad total de suministro de agua de 1,58 millones de metros cúbicos al día, y una red de distribución de agua que se extiende por más de 2.000 kilómetros. A medida que la ciudad crece, KMCGE necesita seguir ampliando la escala de su suministro de agua.

Aunque se implementa principalmente para garantizar un suministro de agua municipal seguro, estable y más eficiente, la digitalización es de vital importancia para reducir los costes operativos generales e impulsar la sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua. Gracias a esta colaboración, KMCGE ha reducido las fugas y el derroche de energía y ha mejorado la eficiencia operativa y de mantenimiento, lo que le permite seguir suministrando agua potable de alta calidad a una población urbana en crecimiento.

KMCGE eligió a Schneider Electric y AVEVA por el rendimiento tecnológico y la visibilidad que ofrecen sus soluciones, así como por la enorme confianza generada gracias a su larga relación de 10 años. Cuando llegó el momento de actualizar el sistema, KMCGE quería un nuevo sistema de programación de la producción que no sólo incluyera los datos a los que accedía el sistema existente, sino que también integrara toda una serie de datos adicionales sobre sus fuentes de agua, plantas, redes de transmisión y distribución, uso de energía y calidad del agua.

"Schneider Electric ha sido nuestro socio durante muchos años. Basándose en nuestros requisitos específicos, nos proporcionaron una solución digital completa que cubría desde el control de la producción hasta la programación de las operaciones", comenta Yu Cheng Huang, Subdirector del Centro de Control de Suministro y Distribución de Agua de KMCGE. "Seguiremos trabajando con Schneider Electric para poder aprovechar al máximo este preciado recurso natural y lograr operaciones ecológicas y sostenibles".

Schneider Electric instaló la solución EcoStruxure for Water & Wastewater que se apoya en la base instalada de KMCGE, incluyendo los Modicon M340 PACs, los variadores de velocidad Altivar ATV1200 y ATV630 y los sistemas de distribución de energía de media y baja tensión, integrados con el software AVEVA System Platform y EMS+, una plataforma de servicios de gestión de la energía, para proporcionar visibilidad y unificar las operaciones en Kunming Water.

Con su capacidad para integrar el rendimiento de los dispositivos conectados y las soluciones Edge, AVEVA System Platform proporciona a KMCGE un "núcleo digital" para su plataforma actualizada de gestión de distribución del agua, incorporando capacidades de gestión y control centralizado. El sistema EMS+ recoge y centraliza los datos clave sobre las fuentes y plantas de agua, las estaciones de bombeo, las redes de distribución y la calidad del agua. Esta gran cantidad de datos se pone a disposición para el análisis y la elaboración de informes con el fin de ayudar a KMCGE a formular y perfeccionar planes eficaces de suministro de agua y hacer que la programación de la producción sea más transparente, flexible y eficiente, optimizando en última instancia todo el proceso, desde la producción hasta la distribución.

Otros resultados son:

Mejora de las operaciones con un control en tiempo real y un mantenimiento más eficiente

Reducción del uso de energía y de los costes operativos generales

Optimización de la distribución del agua y de la eficiencia de la planta para proporcionar un suministro de agua más seguro, fiable y sostenible a los residentes. "Estamos orgullosos de ver cómo EcoStruxure for Water ha permitido a Kunming CGE Water Supply suministrar agua potable de alta calidad a una población urbana de casi cuatro millones de personas de forma segura, eficiente y fiable a través de 10 plantas de tratamiento de agua en Kunming", comenta Alain Dedieu, Presidente de Aguas Residuales de Schneider Electric. Esperamos con ilusión ver cómo KMCGE despliega su potencial para entender, gestionar y mejorar su distribución de agua en Kunming a través de esta larga y duradera colaboración"

