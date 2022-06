Exolum avanza en su apuesta por la sostenibilidad al obtener las certificaciones ISCC Plus e ISCC Corsia Comunicae

jueves, 30 de junio de 2022, 17:44 h (CET) Estas certificaciones garantizan el origen sostenible y la trazabilidad de las materias primas en toda la cadena de suministro y fomentan la economía circular para las materias primas empleadas. Con estos certificados Exolum forma parte de la cadena de valor de suministro de SAF en todos los Estados miembros de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y le permiten garantizar la trazabilidad del biocombustible SAF Exolum ha obtenido las certificaciones de sostenibilidad ISCC Plus e ISCC Corsia otorgadas por el organismo ISCC (International Sustainability Carbon Certification), a través de Control Union, como organismo de control. Se trata del primer plan de certificación de biomasa y bioenergía cuyo foco principal es la sostenibilidad del uso de la tierra, la trazabilidad y la verificación de gases de efecto invernadero desde el inicio hasta el final de las cadenas de suministros.

La certificación ISCC Plus amplía el certificado con requisitos más específicos para la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Asimismo, verifica el cumplimiento por parte de las empresas de elevados estándares ambientales y sociales y promueve la economía circular para convertir los residuos en materias primas de nuevo.

Por su parte, la certificación ISCC Corsia tiene como finalidad cumplir con los requisitos concretos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de compensación y reducción de las emisiones totales de CO2 para la aviación.

Los certificados ISCC CORSIA e ISCC Plus garantizan el cumplimiento de altos estándares de sostenibilidad en la producción de biomasa, la trazabilidad de su origen y el potencial ahorro de gases de efecto invernadero. Con estos certificados Exolum formará parte de la cadena de valor de suministro de SAF en todos los Estados miembros de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y le permiten garantizar la trazabilidad del biocombustible SAF.

Tanto las aerolíneas como otras empresas con flota propia de aviones que de forma obligatoria o voluntaria pretendan reducir sus emisiones de CO2 se verán favorecidas al poder certificar la utilización de este combustible sostenible. Asimismo, cada vez un mayor número de personas muestran una concienciación ambiental y una preocupación por el uso de CO2 en sus viajes en avión, lo que favorece que las compañías aéreas incluyan estos combustibles en sus trayectos.

Avikor, la solución de Exolum para que personas y empresas puedan realizar trayectos más sostenibles

Atendiendo a la creciente concienciación ambiental de la sociedad, Exolum ha desarrollado Avikor, una plataforma online que posibilita de forma sencilla realizar viajes de avión de forma sostenible, sin importar cual sea la línea aérea del usuario.

La plataforma realiza un cálculo automático de los litros de combustible sostenible (SAF) que le corresponden como parte del pasaje y el usuario puede decidir el porcentaje con el que quiere contribuir a que su vuelo sea más verde asumiendo la diferencia de precio entre el combustible tradicional y el biocombustible. Una vez que se ha cerrado la compra, Avikor introduce la cantidad de SAF adquirido en el sistema de repostaje del aeropuerto, en sustitución del queroseno tradicional el día en el que se produce el vuelo, lo que permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera hasta en un 80%.

