El mejor refugio para los Nómadas Digitales

jueves, 30 de junio de 2022, 17:47 h (CET) Pladur® premia al mejor concepto de arquitectura para los Nómadas Digitales en Icod de los Vinos (Tenerife). Los alumnos de arquitectura premiados en la XXXII Edición del Concurso Pladur® proceden de la Universidade do Porto y la ETSA de Granada Los nómadas digitales han llegado para quedarse. Según datos de la plataforma Airbnb, se han incrementado un 73% las búsquedas de alojamiento para largas estancias con espacios para trabajar.

Este nuevo estilo de vida permite a los profesionales disfrutar de nuevas experiencias, conectar con la naturaleza y conciliar vida laboral y personal, pero es también una oportunidad para las zonas rurales de atraer un turismo responsable y revitalizar la economía de la región.

Para atraer a este colectivo es clave contar con una oferta de alojamiento capaz de dar solución a las demandas de los nómadas digitales.

¿Coworking, coliving o cohousing? Pladur® se adelantó a esta nueva realidad y fue hace un año cuando a través del Concurso de Soluciones Constructivas Pladur®, un concurso referente en el sector desde 1991, invitó a los estudiantes de arquitectura a reflexionar y diseñar un nuevo concepto de arquitectura que cumpliera con las necesidades de este nuevo modo de habitar.

En su 32 edición ha atraído la participación de más de 600 alumnos de 25 universidades y escuelas de arquitectura de España y Portugal.

El lugar elegido fue un entorno idílico del paisaje canario, junto al Parque del Drago en Icod de los Vinos (Tenerife). Según Nomad List, Canarias ocupa el primer lugar del ranking mundial como destino ideal para trabajar en remoto y acoger a nómadas digitales.

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos acogió esta iniciativa y colaboró en la propuesta, en la que se planteaba un programa abierto y flexible, otorgando la máxima libertad a los estudiantes.

Prestigiosos arquitectos como Julio Touza, Federico Soriano, Beatriz Matos y Manuel Feo, además de Daniel Monfort Vinuesa, representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y Jorge Mealha de la Ordem de Arquitectos de Portugal, han formado parte del Jurado Ibérico de esta edición.

La sostenibilidad, la eficiencia y la calidad de la arquitectura han sido claves en la elección de los proyectos ganadores.

“Todos los proyectos tienen algo en común: alma y atrevimiento. Todos ponen de manifiesto el valor del material con el que trabajan, el interés por el medio ambiente, el entorno y la funcionalidad que persiguen”, revela Julio Touza Rodríguez, arquitecto y fundador del Estudio Touza Arquitectos.

Pladur® otorgó el primer premio al mejor proyecto de arquitectura para nómadas digitales a los alumnos Margarida Freire, Rita Fernandes Xavier de Barros y Pedro Furtado de la Universidade do Porto, por su proyecto “Del Drago al Mar”.

El segundo premio fue para la mejor solución constructiva que consiguió el proyecto “Icomnia”, de los alumnos Pablo Azor, Raquel Correa y Alodía Juárez de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

El tercer premio o mención BIM lo recibieron los alumnos Andrés Vico y Carlos Aguirre, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada por el proyecto “Vientos al Socaire”.

Pladur® inspira a los arquitectos del mañana preparándolos para crear conceptos y formas de habitar funcionales, responsables y sostenibles en función de las necesidades que plantean los nuevos fenómenos sociales.

