Glovo y KeepCoding lanzan un plan de formación IT para 200 mujeres sin experiencia previa en el sector

jueves, 30 de junio de 2022, 17:18 h (CET) El primer bootcamp de Mujeres en Tech, impulsado por Glovo y KeepCoding, pretende iniciar en el sector de la programación a 200 mujeres para poner en el mercado nuevo talento femenino en IT. Está diseñado para perfiles con cero conocimientos en programación e incluye 6 meses de clases en remoto, dos de los cuales se enfocarán en Big Data o Desarrollo Web. Glovo seleccionará a las 15 mejores participantes para un programa de prácticas remuneradas KeepCoding, el centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología ha sido el seleccionado por Glovo para lanzar el bootcamp Glovo Mujeres en Tech: un programa de formación para crear desde cero nuevo talento femenino en un sector mayoritariamente masculino como el de la tecnología de la información.

Se trata de un novedoso plan de formación para la empleabilidad dirigido exclusivamente a mujeres que se quieran formar desde cero en IT, concretamente en la programación con Python; un ámbito profesional con escasez de talento, sobre todo de perfiles femeninos.

Con este objetivo, desde Women in Tech Glovo, proyecto dedicado a la inclusión de mujeres y colectivos en riesgo de exclusión en su plantilla, ofrecen un plan de 200 becas completas destinadas a mujeres sin experiencia previa en este campo.

El programa incluye 6 meses de sesiones lectivas impartidas por KeepCoding de forma online, por lo que se puede participar desde cualquier lugar de España. Las clases tendrán un profesor en directo y la asistencia será obligatoria, ya que el bootcamp está completamente enfocado al aprendizaje práctico.

La primera fase del programa, de cuatro meses de duración, está enfocada a formar a las alumnas para su inserción en el mundo laboral IT, abriéndoles la puerta de entrada como desarrolladoras Python Junior. Además, aquellas que superen la primera etapa tendrán la oportunidad de continuar dos meses más con la formación, especializándose en Big Data o Desarrollo Web.

Tras concluir ambas fases, Glovo seleccionará a las 15 que hayan obtenido mejores resultados para un programa de prácticas en sus departamentos de ingeniería o data en su sede central en Barcelona, a partir de 2023. Además, todas las alumnas entrarán en la bolsa de empleo de KeepCoding, donde contarán durante 6 meses con ofertas laborales de una amplia variedad de empresas demandantes de talento tecnológico.

El curso comenzará el próximo mes de septiembre y finalizará en febrero de 2023. La convocatoria de inscripción cerrará el 24 de julio. Para iniciar el proceso, las alumnas deberán rellenar un formulario de inscripción y los test iniciales requeridos.

Adriana Botelho, CEO y cofundadora de KeepCoding, apunta “es un plan de formación de calidad orientado a un empleo de calidad para las mujeres; una gran oportunidad para adquirir, de manera gratuita, los conocimientos mínimos en un sector tan en auge y con plena garantía de empleabilidad como la programación, con infinitas posibilidades de crecimiento laboral”.

Alejandra Acosta, Women in Tech Lead de Glovo: “Estamos muy contentos de colaborar con KeepCoding. Ambas compañías compartimos un objetivo común: impulsar y potenciar el talento femenino en el sector IT”. ”

Sobre KeepCoding:

KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Con presencia en España y Latinoamérica, se ha convertido en el centro de referencia de habla hispana para el aprendizaje de alto nivel de capacidades tecnológicas de gran demanda en el mercado laboral. Ofrece formación intensiva y de alto rendimiento para aprender a programar desde cero o hasta los niveles más avanzado en desarrollo Web, Mobile, Big Data & Machine Learning, Blockchain, Devops o Ciberseguridad, Marketing Digital y Máster Programación y Tecnologías Exponenciales. Más de 50.000 alumnos, ocho años de experiencia y un gran número de clientes corporativos líderes en tecnología como Telefónica, IBM, everis, Deloitte, Idealista o Accenture, entre otros, ya se han beneficiado los cursos online, bootcamps y formación a medida impartidos por más de 100 instructores siempre profesionales en activo expertos su área de actuación cubriendo un gran número de tecnologías y lenguajes de programación.Con una metodología 100% práctica, técnica y efectiva, diseñada en Silicon Valley con el claro objetivo de crear profesionales sólidos y con perfil amplio e integral. KeepCoding ha sido además reconocido con el premio Digital Skills Awards Spain 2020 de AMETIC en la categoría ‘Más y mejores profesionales TIC formados’ por su iniciativa ‘Acelera España’.

Sobre Glovo

Glovo es la plataforma tecnológica española de referencia en el sector del delivery a nivel mundial. Fundada en 2015 y con HQ en Barcelona, actualmente se encuentra en más de 1.400 ciudades en 25 países. Además de conectar a los usuarios con los mejores restaurantes de su ciudad, incluye el servicio de otras categorías como alimentación, parafarmacia, regalos o envíos exprés. En España, Glovo está disponible en cerca de 400 ciudades.

