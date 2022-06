Nuevos audífonos a medida recargables ReSound ONE: la tecnología más avanzada en un diseño elegante Comunicae

jueves, 30 de junio de 2022, 17:22 h (CET) Los nuevos audífonos recargables, hechos a medida por ReSound ONE ofrecen comodidad y batería suficiente para su uso durante todo el día, incluso en conexión permanente con los dispositivos electrónicos, y una calidad de sonido excepcional, también en los entornos auditivos más difíciles ReSound lanza al mercado los audífonos personalizados recargables hechos a medida de ReSound ONE. Son los más avanzados de cuantos la marca ha fabricado hasta ahora. Los avances tecnológicos de estos nuevos audífonos permiten al paciente su uso durante todo el día sin necesidad de recarga, transmisión directa del sonido a iPhone y iPad o teléfonos inteligentes Android™, y una comodidad inigualable para llevarlos, con una calidad de sonido superior gracias al concepto de audición orgánica, en un diseño elegante. Además, la adaptación lleva incluido soporte técnico y atención al paciente personalizada y a tiempo completo por parte del profesional de la salud auditiva.

Según una investigación, el 58% de las personas prueba los audífonos para mejorar su audición antes de convertirse en usuarios de audífonos*. Con este lanzamiento, las personas con pérdida auditiva pueden adquirir un producto elegante, hecho a medida de su canal auditivo y personalizado con la experiencia y el apoyo de un audioprotesista. Cada oído es diferente, por lo que cada audífono se fabrica meticulosamente de acuerdo con una serie de procesos técnicos avanzados y especializados.

Estos nuevos audífonos recargables de ReSound ONE se presentan en un estuche personalizado con dispositivos creados especialmente para encajar con cada audífono y lograr con ello una recarga segura, rápida y eficaz. Ofrecen hasta 24 horas de tiempo de uso con una sola carga, incluso cuando el usuario los utiliza frecuentemente para recibir sonido directo desde dispositivos electrónicos como el smartphone u otros. El paciente puede usarlos durante todo el día sin temor a que las baterías se agoten mientras viaja y recibir llamadas en manos libres y FaceTime en su iPhone o iPad** únicamente tocándolos con el dedo.

Los nuevos audífonos, hechos a medida de ReSound ONE aportan una audición natural en cualquier situación sonora. Su diseño permite que los usuarios se sirvan de las ventajas que aporta utilizar sus propios pabellones auriculares, logrando con ello una mayor conciencia espacial y un sonido verdaderamente personalizado. Ofrecen hasta un 30 % más de comprensión del habla en entornos ruidosos y 1-2 dB más de beneficio direccional***. La solución incorpora direccionalidad de acceso total, lo que significa que los audífonos se ajustan automáticamente al entorno en tiempo real. Esta característica permite que el cerebro seleccione los sonidos a los que quiere prestar atención de forma natural para que, sin importar el entorno sonoro, los usuarios puedan disfrutar de conversaciones y sonidos sin aislarse de su entorno.

Los nuevos audífonos personalizados recargables hechos a medida de ReSound ONE se lanzan a nivel mundial en la última semana de junio, tanto en formato ITC (intra canal auditivo) como en ITE (en el oído). En España estarán disponibles en unos meses.

*58% de los usuarios que no usan audífonos (n=419) usan audífonos o audífonos para mejorar su audición y prueban otros dispositivos antes de explorar los audífonos. Estudio multimercado de usuarios finales de GN Fidelity, 2021, interno

**Las llamadas manos libres son compatibles con iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación), iPad Air (4.ª generación) y iPad mini (6.ª generación), con actualizaciones de software iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.

*** En comparación con los productos ReSound LiNX Quattro, Groth J. (2020). La evolución de la estrategia auditiva binaural: All Access Directionality y Ultra Focus. Libro blanco de ReSound

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Chargy incorpora su tecnología de carga inteligente en las estaciones de la línea ML1 de Metro de Madrid Presentación oficial del nuevo Comité Ejecutivo del Cuerpo Consular de Barcelona Ovoclinic, grupo de clínicas de reproducción asistida, celebra su décimo aniversario El mejor refugio para los Nómadas Digitales Exolum avanza en su apuesta por la sostenibilidad al obtener las certificaciones ISCC Plus e ISCC Corsia