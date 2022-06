La startup travel-tech 51Trips lanza la primera y única app con la que construir un álbum de viajes en tiempo real

Con esta novedosa plataforma el usuario puede crear un Trip Book de recuerdo de un modo fácil, rápido, colaborativo y visual mientras viaja. La startup prevé facturar 700.000 euros en 2022 y superar los 2 millones de euros en 2023. 51Trips apuesta por el crecimiento nacional e internacional, con el foco en España, Italia, Francia y México, y con ventas en todo el mundo La startup 51Trips, fundada en Barcelona en 2020 por los jóvenes emprendedores Roger Planas y Armand Dalmau, ambos de 27 años, es una empresa pionera en el sector travel-tech que presenta la primera y única aplicación móvil con la que materializar los recuerdos de un viaje en un álbum totalmente personalizado. Esta novedosa plataforma, con la que el usuario puede narrar su viaje en tiempo real y con todo tipo de detalle, irrumpe en el sector travel como una solución pionera en el mercado.

La marca debe su inspiración a Islandia, país al que viajó Roger en 2018, y en el que decide dar un nuevo rumbo a su vida para intentar vivir de su pasión viajera. En este viaje siente la necesidad de congelar y perpetuar aquella experiencia, pero se da cuenta de que no había forma de llevarlo a cabo durante el viaje. Madurando la idea se le ocurre la creación de una plataforma que permitiese recoger esas experiencias a través del relato en tiempo real para tener el posterior recuerdo.

Roger es un ex motociclista de élite que ha viajado por todo el mundo y Armand cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la startup. Sus inquietudes, el espíritu viajero y la pasión por la tecnología, los une a las pocas semanas de que Roger lanzara un ecommerce de cuadernos de viajes y planificadores en formato físico que, tras su experiencia en Islandia, decidió poner en marcha. A partir de ahí validaron su idea de eternizar un viaje a través de la narración y el recuerdo en tiempo real, haciendo realidad el proyecto 51Trips.

"A día de hoy se pierden miles de viajes en las galerías de los teléfonos móviles al no existir una opción de crear un recuerdo palpable mientras se vive la experiencia. Al volver de un viaje y a las rutinas, ya no tenemos tiempo para dedicar de 5 a 10 horas en la creación del recuerdo. Además, contar hoy lo que hice hace 15 días no es lo mismo que contar hoy lo que acabo de vivir. Todo tiene mucho más contexto y, por tanto, el recuerdo es más vivo. También vemos que tiene más sentido si el viaje se puede crear de forma colaborativa con varios usuarios”, comenta Roger Planas cofundador y CEO de 51Trips y añade que: “después de un tiempo en el que el Covid ha golpeado duramente nuestro sector, es el momento de ofrecer una propuesta innovadora y de valor para llevar el viaje a un siguiente nivel. La gente se muere por volver a viajar, y qué mejor solución que poder convertir ese viaje en un recuerdo al momento y para toda la vida”.

Primera y única app del mercado que crea un Trip Book en tiempo real

51Trips ha desarrollado un modelo de negocio que le permite asumir un posicionamiento único en el mercado. Ofrece una nueva manera de crear experiencias de forma cómoda, ahorrando tiempo a sus usuarios y generando una experiencia muy satisfactoria.

La app se puede descargar a través de Google Play y App Store y tiene un desarrollo tecnológico que le permite crear un viaje anotando títulos, fechas, países y acompañantes.

Una vez el viaje empieza, los usuarios pueden narrarlo día a día, incluir visitas, ubicaciones, kilómetros recorridos, itinerarios, momentos destacados y resúmenes de la jornada. Se puede previsualizar todo en tiempo real y con procesos automatizados. Tan solo es necesario dedicar pocos minutos al día ahorrando la tarea de crearlo después de vivir la experiencia. Completado el viaje, se crea el Trip Book. Con esta apuesta tecnológica la marca logra una gran escalabilidad operacional puesto que ofrece puntos de impresión por todo el mundo, pudiéndose enviar el álbum a cualquier lugar del planeta.

Durante los primeros días de lanzamiento de la nueva versión de la App, la aplicación de 51Trips logró posicionarse como la onceava con más actividad en Apple Store España, por delante de Iberia o SkyScanner.

Plataforma colaborativa entre los viajeros

51Trips propone una app que también va dirigida a usuarios que comparten un mismo viaje y que quieren construir el Trip Book de forma colaborativa. Pueden participar en la aplicación hasta ocho personas simultáneamente desde varios móviles y cuentas.

La aplicación se dirige a todo tipo de perfiles. Crean sus álbumes de viajes personas que viajan solas, en grupo o en familia; viajeros jóvenes o de edad avanzada; para viajes de corta o larga estancia y para todos los presupuestos. Si algo tienen en común los usuarios de la aplicación es su pasión por viajar y la necesidad de perpetuar sus experiencias.

Compromiso con la ecosostenibilidad

51Trips promueve el viaje sostenible, buscando sensibilizar la experiencia viajera de los usuarios. La startup forma parte de varios proyectos sostenibles ayudando a asociaciones que luchan por mantener la integridad del planeta y de los seres vivos. Para ello, el 1% de los ingresos se destinan a cumplir con proyectos sociales y con el fin de apoyar a pequeñas organizaciones que trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Asimismo, apoya la producción local contando con colaboradores que producen los Trip Books en todo el mundo.

World Comes First. Todos los proyectos realizados desde 51Trips procuran mirar hacia una dirección sostenible. A través de la iniciativa sostenible, World Comes First, 51Trips contribuye a un mundo del viaje más sostenible y solidario, apoyando causas a las que destina un porcentaje de sus ventas.

Desarrollo y planes de crecimiento

Creada con una inversión inicial personal de 28.000€ y en pleno Covid, 51Trips decide centrarse en la marca consiguiendo en un año una comunidad en Instagram de 130.000 seguidores en España y 33.000 en Italia.

En 2021, con la pandemia todavía golpeando al sector, obtuvo una facturación de 200.000€ únicamente de la comercialización de cuadernos de viaje en formato físico. En 2022, año en el que la compañía va a lanzar la aplicación móvil, se prevé superar los 700.000€ de facturación protagonizados por la venta de Trip Books a través de la app, y superar los dos millones de euros en 2023.

Los mercados principales en los que pondrá el foco la marca son España, Francia, Italia y México, y con ventas a nivel mundial. 51Trips ha crecido de forma exponencial, y prevé superar, después de verano, los 150.000 viajes creados en su aplicación.

51Trips ha cerrado recientemente una ronda de financiación a través de SegoVenture, línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance, por valor de 400.000 euros. Con el 70% del importe recaudado aumentará la tracción comercial a través del marketing y para implementar una estrategia multicanal que de a conocer el producto. El 30% restante servirá para desarrollar el producto y aumentar la plantilla de trabajadores.

La startup continúa explorando nuevos vehículos de inversión que le permitan seguir creciendo y acelerar en su proceso de internacionalización, ampliando su comunidad y promoviendo el viaje sostenible.

Sobre 51Trips

La startup travel-tech 51Trips fue fundada en Barcelona el año 2020 por los jóvenes emprendedores Roger Planas y Armand Dalmau. La inquietud, el espíritu aventurero y viajero de ambos y su pasión por la tecnología, los une después de que Roger lanzara un ecommerce de cuadernos de viajes y planificadores en formato físico que representó sus inicios y que le permitió demostrar que había un claro mercado potencial.

En 2022 lanzan 51Trips, la primera y única app de viajes colaborativa donde hasta ocho usuarios pueden narrar la experiencia, seleccionar y subir las fotos al momento y construir en tiempo real su Trip Book.

La startup apuesta por el crecimiento nacional e internacional, con el foco en España, Italia, Francia y México, y con ventas a nivel mundial. En 2021 obtuvo una facturación de 200.000€ únicamente de la comercialización de cuadernos de viaje en formato físico. En 2022, prevé superar los 700.000€ de facturación protagonizados por la venta de Trip Books (álbum personalizado del viaje), a través de la app y superar los dos millones de euros en 2023.