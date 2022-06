Contar con un experto para la construcción piscina de obra, de la mano de Promopai Emprendedores de Hoy

Las personas que emprenden la construcción piscina de obra dentro de su propiedad asumen un proyecto de envergadura que puede transformar sus vidas. Implica tener un espacio propio para la diversión en familia y para aprovechar los días soleados, sin la necesidad de viajar o pagar hoteles.

En este sentido, el equipo de trabajo de Promopai advierte que, como toda obra importante, debe contar con un proyecto cuidadosamente diseñado desde el principio. Si no se evalúan todas las variables ni se tiene el apoyo de un experto, se puede poner en riesgo el acabado de la obra.

Aspectos a tener en cuenta Promopai es una de las empresas referentes en toda España en la gestión de presupuestos para proyectos relacionados con las piscinas. En esta compañía, labora un grupo técnico que cuenta con una gran experiencia en la construcción de estas obras para residencias, clubes deportivos y vacacionales.

Como una empresa referente en el sector, Promopai recomienda varios elementos que el dueño del proyecto debe tener en cuenta después de decidirse. El primero es el espacio disponible. Una piscina conlleva una obra que tendrá un impacto profundo en la propiedad. Por ello, es fundamental concebir un diseño que complemente todo el ambiente y que se pueda integrar de forma armónica.

Luego están los materiales. Existen piscinas de obra que se pueden construir con hormigón y que tienen una durabilidad de muchos años. Son personalizadas y el proyecto se puede adaptar a cualquier tipo de terreno. Esto último es otro factor fundamental para decidir si se opta por una piscina de obra o una prefabricada.

Contratar a un experto Los expertos de Promopai dicen que para tomar decisiones sobre las variables hay que contar siempre con la asesoría de un profesional. Sus conocimientos serán cruciales para optar por la decisión más conveniente en función del tiempo y el presupuesto. Incluso pueden sugerir las alternativas más provechosas en cuanto al diseño y la temática para que todo el espacio se convierta en un oasis.

El respaldo de profesionales evita que el dueño de la propiedad incurra en errores por falta de experiencia, que utilice materiales o incluso métodos de construcción que no sean los más apropiados para el terreno. Errores como estos pueden atrasar la conclusión del proyecto o generar fallos en el diseño que ocasionen filtraciones o colapso.

En el caso de Promopai, han desarrollado una metodología de trabajo eficiente que reduce los tiempos de construcción y economiza la inversión. Sus planes de trabajo incluyen desbroce y limpieza del terreno, movimiento de tierras, encofrado, armaduras, hormigonado y revestimientos. A esto se suman las instalaciones de fontanería, electricidad y los equipos de saneamiento y depuración del agua. Estos expertos en la construcción de piscinas de obra protegen el proyecto desde la concepción del mismo.



