Thenowo compara el seguro todo riesgo de construcción más adecuado

jueves, 30 de junio de 2022

Todos los trabajos de construcción están sometidos a una gran cantidad de riesgos. Dentro de los considerados convencionales, se encuentran los incendios, que pueden ser causados por el almacenamiento desordenado de material o el uso de líquidos inflamables, entre otros factores.

En las obras, también es posible sufrir la caída de rayos, porque no cuentan con pararrayos, explosiones, robos y accidentes de responsabilidad civil, en los que es necesario indemnizar a las personas que han sufrido daños materiales o personales.

Además, existen riesgos propios de la obra y otros que son de fuerza mayor o extraordinarios. En cualquier caso, contar con un seguro todo riesgo de construcción es la opción más adecuada.

Aun así, debido a la cantidad de ofertas disponible que hay en el mercado, utilizar el comparador de seguros de Thenowo puede ayudar a los usuarios a que encuentren la combinación más ventajosa para ellos. Gracias a esta herramienta, cualquiera puede conseguir una comparativa de seguros al instante, además de recalcular todas las veces que quiera hasta dar con el precio y las coberturas que más le encaje.

Thenowo supone un ahorro a la hora de contratar un seguro todo riesgo de construcción Basta con contestar un par de preguntas básicas sobre la obra que se desea asegurar para que Thenowo muestre una comparativa online de presupuestos al instante que desglose por precio, aseguradoras, y garantías básicas y adicionales, haciendo que la póliza sea flexible para cualquiera.

Gracias a Thenowo, los usuarios no solo ahorran tiempo, también dinero. Contratan con una póliza 100 % personalizada y adaptada a sus necesidades, pagando solo por lo que necesite.

Opciones recomendadas por Thenowo para contratar un seguro todo riesgo de construcción En el mercado asegurador, existen múltiples opciones a la hora de contratar un seguro que cubra los distintos riesgos que se pueden suscitar durante una obra de construcción. Entre otras compañías, Thenowo destaca a OM Suscripción por ser muy estable.

Aun así, todas las aseguradoras con las que trabaja esta plataforma destacan en el mercado por ser las más solventes, garantizando que contratar con cualquiera de estas empresas supondrán seguridad económica para cualquier negocio de la construcción y protección frente a pérdidas y daños accidentales.

Además, con estos seguros, es posible proteger tanto a los materiales como a las maquinarias involucradas en una obra. También ofrecen un paraguas frente a posibles pérdidas y daños accidentales y garantías frente a posibles reclamaciones de terceros por daños.

A través de la plataforma Thenowo, es posible comparar distintas pólizas de seguro de todo riesgo de construcción y conseguir la mejor opción disponible para cada obra.



