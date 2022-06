Energybox y su apuesta por instalar placas solares fotovoltaicas para reducir el consumo

La capacidad instalada de placas solares para el autoconsumo eléctrico se duplico en el año 2021.

En España, según datos dados a conocer por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en enero, ese indicador llegó a los 1.203 megavatios y en 2022 no ha parado de crecer.

Los motores de esta aceleración son varios. Los expertos de Energybox mencionan que los precios históricos de las tarifas eléctricas fueron determinantes. Por otro lado, están los incentivos gubernamentales que incluyen financiamiento y estímulos fiscales. Finalmente, los costes más económicos de instalar placas solares las han hecho más accesibles.

Placas solares para viviendas e industrias El sector industrial, interesado siempre en optimizar estructuras de costes, ha sido tradicionalmente el primer cliente de las placas solares. Sin embargo, los datos de la UNEF muestran una reducción en el sector, ya que de representar en 2020 el 56% de las nuevas instalaciones, el año pasado alcanzaron solo el 41 %. En ese sentido, aclaran que no se trata de que estén instalando menos, sino que otro tipo de clientes ha irrumpido con mayor fuerza.

Se trata de los clientes residenciales, quienes en 2021 le significaron al sector el 32% de los nuevos contratos. El sector comercial también elevó su participación aunque de manera más moderada, alcanzando el 26 % de la nueva capacidad instalada. Para Energybox, todos están buscando lo mismo y se trata de la reducción del consumo eléctrico de una manera segura, sencilla y funcional.

Energybox ha sido testigo de esta evolución creciente del mercado. En el caso de las residencias, las nuevas regulaciones han convertido a los sistemas de autoconsumo en un plus para las viviendas. Otro fenómeno que ha favorecido la tendencia es el arranque de varios proyectos de placas solares para comunidades de vecinos.

¿Cuáles son las principales ventajas de las placas solares fotovoltaicas? Los consumidores de energía eléctrica están comprendiendo que España es un país de sol, por lo que las placas fotovoltaicas es un recurso aprovechable. Se trata de una tecnología más eficiente y con mayor vida útil motivo por el cual muchos se han decidido por este tipo de inversión. Según Energybox, las ventajas son difíciles de ignorar.

Las placas solares forman parte de una instalación que no genera emisiones contaminantes a la atmósfera. Esto hace que cuente con apoyo del gobierno, que cada día ofrece más formas de ayuda para estimular su uso. Otro factor importante es que es compatible con otras fuentes de energía. Esto permite usarla a conveniencia y no pararse cuando el clima no haya sido favorable.

El beneficio más apreciado por los usuarios es el ahorro en la factura eléctrica que, en el caso de las industrias y comercios, puede llegar hasta el 60 % y en los hogares puede ser mayor del 75 %. Energybox, la empresa madrileña que ha instalado más de 1.000 de estos proyectos en 10 años está optimista y tiene un interés creciente que ya están percibiendo en sus servicios de asesoría y venta de equipos.