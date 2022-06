La tecnológica Plexus Tech supera los 100 millones de facturación y da el salto al mercado internacional Comunicae

jueves, 30 de junio de 2022, 14:38 h (CET) La compañía gallega prevé contratar 500 nuevo profesionales en lo que resta de 2022 y amplía su presencia internacional en Polonia, Portugal, Alemania, Lisboa, Londres o Miami. Plexus Tech, la primera tecnológica independiente del país, trabaja para la mayor parte de las compañías del IBEX35 y los principales retailers del país. La independencia de la marca hace que sus valores iniciales sigan intactos: cercanía, gran especialización e innovación en soluciones tecnológicas propias La primera tecnológica independiente de España, Plexus Tech, continúa su proceso de expansión en el mercado europeo e internacional, contando ya con centros de negocio y polos tecnológicos en Polonia, Alemania, Londres, Lisboa o Miami.



Con este despliegue y crecimiento en nuevos países, la compañía gallega busca ganar un conocimiento y una experiencia fundamental para ofrecer un mejor servicio a grandes compañías que son clientes actuales y a nuevos mercados muy demandantes de conocimiento y talento tecnológico hiperespecializado.

Para ello la tecnológica ha desarrollado un plan interno de ‘supertalentos’ en las últimas tecnologías como cloud, data, ecommerce o ciberseguridad, aportando células de trabajo de gran expertise en éstas y otras áreas a la vanguardia del sector.



Captación de talento

Plexus pretende incorporar a más de 500 profesionales en la segunda mitad de 2022 que se sumen a los 2.200 integrantes actuales, dentro de su filosofía de intercambio de conocimiento intergeneracional, combinando la experiencia con el talento joven.



Uno de los grandes desafíos de la compañía, y del sector tecnológico en general, es precisamente la captación y retención de los profesionales y del talento debido a que la formación, desde el colegio hasta la universidad, no es capaz de adaptarse a la altísima demanda del sector.



Plexus cuenta con casi 30 polos tecnológicos nacionales e internacionales que se han reconvertido en los llamados Connection Points. Gracias a un modelo híbrido de trabajo flexible que permite seguir ganando eficiencia, agilidad y versatilidad, el talento interno puede así encontrarse en estos CP cuando lo consideren y necesiten para intercambiar conocimiento y experiencias.



En el futuro inmediato, Plexus apuesta por seguir ampliando sus Connection Points en zonas en las que habitualmente no existían grandes proyectos tecnológicos. Uno de sus objetivos es fomentar así el retorno y la creación de una red de talento e innovación a través de todo el país.



Servicios 360º

Plexus cuenta con un modelo de ecosistema tecnológico de servicios 360º, basado en la innovación, que le permite contar entre sus clientes con la práctica totalidad de empresas del IBEX 35 así como los grandes retailers, operadores turísticos y entidades financieras. Su potencial está en ayudar a las empresas y administraciones públicas a agilizar sus procesos de transformación digital.

La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia con una facturación de 102 millones de euros en 2021, a pesar de una pandemia a la que supo adaptarse creando nuevos productos y flexibilizando su forma de trabajar.



En los últimos tres ejercicios, Plexus experimentó un crecimiento de doble dígito y ahora apuesta también por ganar experiencia en el mercado americano con la apertura de su oficina en Miami y donde ya comenzó a dar pasos para la homologación en distintas empresas cotizadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La tecnológica Plexus Tech supera los 100 millones de facturación y da el salto al mercado internacional Allianz Partners celebra su I Torneo Solidario de Pádel, con los más pequeños como prioridad La Fundació Catalunya La Pedrera presenta la primera visita con Realidad Mixta en España La Ruta de la Luz retoma las revisiones visuales de los niños de 'Vacaciones en Paz' Igluvan y Carrier forman al equipo comercial de Ford en transformación de vehículos industriales