¿Qué es la fecha de consumo preferente?, por Biopanadería

Las personas, por lo general, están acostumbradas a encontrar en envases de productos alimenticios la fecha de caducidad de estos. Sin embargo, la fecha de consumo preferente es uno de los datos que aparece en algunos tipos de productos.

Si bien la fecha de caducidad indica cuándo un alimento envasado ya no es seguro para consumirse, la de consumo preferente señala más bien cuándo las propiedades organolépticas del alimento comienzan a disminuir. La empresa Biopanadería, por ejemplo, al ser una firma que elabora productos de panadería, bollería y repostería, no utiliza en su etiquetado fecha de caducidad, sino de consumo preferente.

¿Cómo saber hasta cuándo es seguro un alimento con fecha de consumo preferente? Al no contar con una fecha de caducidad, las personas pueden confundirse y no saber con exactitud cuándo un producto deja de ser seguro para el consumo, cuando solo posee una fecha de consumo preferente. No obstante, hay algunos pasos que se pueden seguir para que el consumidor pueda realizar la validación por sí mismo. Lo primero es fijarse si visualmente el alimento está en buenas condiciones, es decir, sin rastro de moho por ejemplo. El segundo paso es verificar que el producto no tenga un olor desagradable. Esto se puede comprobar muy fácilmente, ya que de por sí los panes son muy aromáticos. Un tercer elemento que puede indicar el buen estado del producto es que su sabor sea perfecto.

Si tras realizar los pasos anteriores el consumidor aún tiene dudas del producto, podrá contactar con Bioandelos, propietaria de la marca Biopanadería, a través de correo electrónico, WhatsApp o por llamada telefónica. De esta manera, va a poder despejar cualquier duda lo antes posible. Los canales de contacto están disponibles en el sitio web de Biopanadería.

¿Qué ocurre una vez abierto el envase? Lo primero que hay que tener en cuenta es que una vez abierto el envase, lo recomendable es no dejar pasar mucho tiempo antes de consumir el producto. Aun así, según el tipo de preparado, estos pueden conservar de mejor o peor manera sus propiedades después de ser abiertos. Para garantizar una conservación adecuada y retrasar el deterioro del producto, lo ideal es mantener el producto refrigerado a temperaturas entre 15 °C y 18 °C, con poca humedad y sin la incidencia de la luz solar. De no cumplir con estos parámetros de la manera indicada, la fecha de consumo preferente puede reducirse considerablemente.

Biopanadería se esfuerza por ofrecer a sus clientes productos con la mejor calidad y sabor, pero también con la información necesaria para que disfruten de ellos de la mejor manera. En su caso, la fecha de consumo preferente se ubica en la parte inferior de la etiqueta, justo sobre los datos de la empresa.