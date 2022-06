Libra Shop ofrece vestidos cómodos y frescos para lucir en verano Emprendedores de Hoy

La llegada del verano se presenta como una oportunidad para que las personas lleven a cabo modificaciones en su vestuario, debido a que las condiciones ambientales cambian considerablemente.

En la tienda de moda online Libra Shop, las clientes pueden adquirir ropa con una gran variedad de estilos, así como un amplio tallaje y diseños para mujeres que buscan combinar la comodidad con la sofisticación. Dentro de las opciones, el catálogo tiene excelentes opciones en vestidos de verano, ideales para disfrutar de la temporada, con la opción de recogerlos directamente en el local o solicitar un envío a domicilio.

Amplio catálogo de vestidos para lucir durante el verano La plataforma online de Libra Shop tiene un catálogo con más de 70 vestidos de mujer, con la ventaja para las clientes de que mantienen una excelente relación de calidad-precio. Teniendo en cuenta que existen distintos estilos, la tienda tiene diseños con estampados que van desde las flores hasta los topos, y todos ellos de algodón, el cual resulta ideal para sentirse fresca.

Esta empresa comprende que las personas necesitan una prenda específica para cada ocasión, por lo que ofrecen diseños largos, lisos o estampados, así como los minis y los monocromáticos. La ventaja es que tan solo cambiando el calzado, el vestido se convierte en una opción que funciona durante el resto del año.

En ese sentido, Libra Shop prioriza la promoción de estilos clásicos, lisos, boho, casuales y street, con el vestido de lunares como el más recomendado año tras año para utilizar en los días calurosos. Como complemento, los tonos oscuros combinados con lunares en negro son los más vendidos para el final del verano.

Las tendencias en vestidos para el verano 2022 El verano es la época del año en que las mujeres pueden animarse a vestir prendas que durante el resto del año quedan relegadas, como es el caso de los vestidos. De acuerdo con los especialistas en las tendencias de moda, no existe el verano sin la presencia de vestidos, debido a que ofrecen mayor comodidad y la oportunidad de mostrar la belleza exterior.

Para Libra Shop, las prendas de croché o ganchillo forman parte de las tendencias más populares para esta temporada, con los vestidos de croché como una de las opciones más atractivas del mercado. En consecuencia, las mujeres pueden darle un toque boho a su outfit, sumando a los tops croché con flecos para los festivales que se realizan en la playa.

La sección “vestidos” de Libra Shop registra novedades cada semana, con el objetivo de que las clientas no se aburran de lo que guardan en su armario, otorgando la oportunidad de que encuentren el vestido perfecto. Para ofrecer el mejor servicio al cliente, las usuarias pueden acceder a una atención personalizada comunicándose a través del formulario web, vía correo electrónico o mediante WhatsApp.



