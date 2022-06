RobynGoods, la e-commerce solidaria que tiene como embajadores de marca a estrellas de fútbol, música y humor Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 09:10 h (CET)

Casi un centenar de figuras destacadas del panorama nacional como Camacho, Gordillo, Capdevila, Los del Río y Paco Candela se suman a la difusión solidaria de la plataforma online.

RobynGoods es la primerae-commercedel planeta basada en la solidaridad. La única tienda de comercio electrónico donde se dona el 75 % de los beneficios a las organizaciones benéficas que el comprador decida. Su ‘Leitmotiv’: “no hay compra sin ayuda”. El carácter innovador y la filosofía disruptiva de esta plataforma han despertado el interés de muchas mentes curiosas, que se cuestionan: ¿qué o quién es RobynGoods? Una de las primeras figuras del deporte que tocó en la puerta de la compañía ha sido la estrella de fútbol conocida como ‘Ito’, cuyo nombre es: Antonio Álvarez Pérez. El centrocampista retirado desde 2010 ha militado en diversos clubes españoles de Primera División, tales como el RCD Espanyol, el Real Betis y el Celta de Vigo. Además, ha sido internacional con la Selección Española o La Roja, que actualmente ocupa la séptima posición del ranking de las mejores del mundo.

El mítico exjugador ha señalado que cuando conoció el, por entonces, proyecto; “no lo pensó dos veces”. De esto hace ahora más de 3 años, y ha confesado que “se enamoró”. “Pensé, esto sí que es un golazo a la solidaridad”, ha relatado. Todo lo demás vino rodado. Con un vídeo amateur, el exfutbolista se lanzó. Así, ha contribuido con la causa de RobynGoods, convencido de su ‘efectividad’ como plataforma de ayuda solidaria. “Es una necesidad prioritaria en la sociedad actual tan afectada por la crisis generada por dos años de pandemia”, ha concretado. El exjugador de corazón blanco y verde, ha defendido que es “tiempo de ayudar a todas aquellas causas que lo necesitan. Y si nuestra proyección mediática sirve ¿por qué no contribuir?”, ha enfatizado.

No cabe duda, que el centrocampista del Betis ha contagiado su entusiasmo a sus compañeros de la élite del fútbol español. Tras su vídeo, más de 50 estrellas del balón se han sumado de forma altruista al movimiento Robynian. Entre estos se encuentran míticos exjugadores y exentrenadores, junto a otros futbolistas en activo. Todos han pertenecido a equipos nacionales de Primera División. Además, se han proyectado como internacionales en la ‘La Roja’. Son profesionales con una trayectoria deportiva de reconocido prestigio. Considerados referentes por su destreza en el campo para muchas generaciones de deportistas y también de seguidores incondicionales. Han defendido con entrega los colores de grandes equipos nacionales como: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Málaga, Real Betis Balompié, Sevilla, Valencia, Deportivo La Coruña, Real Valladolid, Racing de Santander, Villarreal, Atlético de Madrid y Celta de Vigo, entre otros.

En la familia Robynians se encuentran: ‘Koke’ (Sergio Contreras Pardo); ‘El Romario de Aldaya’ (Juan Sánchez Romero); ‘Alfonsito’ (Alfonso Pérez Muñoz); ‘Juanito’ (Juan Gutiérrez Moreno); ‘Capdevilla’ (Joan Capdevila Méndez); ‘Oli’ (Oliverio Jesús Álvarez González; ‘Camacho’ (José Antonio Camacho Alfaro); ‘Amavisca’: ‘El puñal de Laredo’ (José Emilio Amavisca Gárate); ‘Marchena’ (Carlos Marchena López); ‘Gordillo’ (Rafael Gordillo Vázquez); y ‘Joaquín’ (Joaquín Sánchez Rodríguez). Entre algunas de sus proezas como deportistas destacar que Camacho se sitúa entre los jugadores con más partidos en la historia del Real Madrid. Marchena con la Selección Española ha sido campeón de la Eurocopa de 2008 y del Mundial de 2010, además de ostentar el récord de ser el futbolista con más partidos consecutivos invictos en la historia de la Selección Española, y a la vez, de cualquier selección mundial. Gordillo es historia viva del fútbol mundial. Un icono, una de las estrellas con luz propia. Su entrega y lucha lo han convertido en el único jugador español (con la excepción de Alfredo Di Stefano) en posicionarse en la lista de los 30 mejores jugadores del siglo XX.

Todos estos deportistas de élite han configurado el Dream Team solidario de RobynGoods, que tiene como capitán a ‘Ito’ y, como entrenador, al célebre ‘Camacho’. Una selección virtual muy significativa para la compañía, ya que han sido los primeros en apoyar la iniciativa para ayudar a miles de causas que requieren recursos. “Cada rostro se traduce en ayuda y, por nimia que parezca, es un pequeño empujón”, señalan los responsables de la compañía. El Dream Team solidario de RobynGoods se ha dado a conocer a través de las redes sociales de las plataformas como Instagram y Facebook, donde ya tienen una comunidad de seguidores, y en ellas descubren más referencias sobre la trayectoria de sus ídolos. Del departamento de marketing de la compañía apuntan que, “aún quedan muchas sorpresas”. Los directivos de la e-commerce cuentan que la cosa va más allá del deporte. Otras figuras destacadas de los ámbitos: musical, humorístico o cultural, ya forman parte de la familia Robynian, como se denominan los que pertenecen a este club solidario. Hasta el famoso relaciones públicas, Juan Mesa Guerrero, conocido como Labi Champion, afincado en la isla de Ibiza, cuando conoció la iniciativa, exclamó: ¡ser solidario es lo más bonito del mundo!

Con una trayectoria muy corta en el mercado, y gracias a una ‘startup’ con una filosofía disruptiva frente al comercio tradicional en la red, la empresa ha priorizado desde su origen la ayuda solidaria. La marca RobynGoods se ha ganado el reconocimiento, la reputación y la confianza de grandes figuras del deporte, el arte, la cultura, el humor y la música, además de otros sectores. Todos son personas que se han identificado con sus valores. La popularidad de la plataforma crece. El CEO de la compañía, Eloy Martín, explica cómo se gestó la idea empresarial. “Es mi sueño, y creo que el de muchas personas del planeta: ayudar”, ha declarado. “¿Y cómo hacerlo realidad? Pues como mi actividad profesional se relacionaba con el comercio internacional me decidí por interrelacionar ambos universos”, ha señalado. “La vida se encargó del resto. ¿Una locura? Para muchos sí. Quizás el ánimo de rebeldía contra el consumo de masas, de margen de beneficios desorbitados, de la robotización empresarial y de la escasa solidaridad y opacidad comercial, nos llevó a poner en práctica un reto que ha traído mucho trabajo y disciplina”, ha destacado. Para el CEO, lo diferente “era conceptual”, y eso, ha subrayado, “nos entusiasmó”. Con RobynGoods han dado un giro de 180 grados, planteando un nuevo concepto de compra. “Cada producto se traduce en ayuda, es la prioridad por muy inconcebible que parezca”, ha puntualizado. “El mismo nombre es un juego de palabras que nos identifican con el héroe, y el sufijo, cuya traducción al español sería: cosas”, ha especificado.

Martín ha señalado que conciben el modelo de negocio del comercio electrónico como una fusión entre la tecnología y el contacto directo, como con la pequeña tienda del barrio o del pueblo, es decir, que el cliente encuentre al otro lado a alguien real, una persona con nombre y apellidos. Alguien de carne y hueso. “Es una venta one to one. Como la que haces cada día al volver a casa” ha precisado. RobynGoods es un gran comercio por su stock de productos, pero una pequeña tienda por esa atención cercana al comprador, que en definitiva es protagonista. “Por así decirlo, se mima al cliente. Así lo concebimos”, ha remarcado. El CEO ha subrayado que gran parte de la maquinaria se ha puesto en marcha gracias a su empeño, al de su pareja, también han contado con amigos o familiares. “Hemos querido que RobynGoods crezca poco a poco, que tenga valores como el esfuerzo y la dedicación”, ha puntualizado. Además, el CEO no tiene palabras para agradecer a todos aquellos que, de forma altruista, creen en el proyecto y se van sumando. “Esto nos motiva”, ha matizado.

El máximo responsable de la compañía ha añadido que RobynGoods no es una e-commerce al uso. “Nuestra semilla crece. Lo importante es rodearse de personas con espíritu solidario, convencidas de que con su imagen y su reconocimiento social son un trampolín para dar a conocer una iniciativa con la que se ayuda a miles de causas”, ha resaltado. Para el CEO así se avanza hacia un consumo más responsable, consciente, sostenible con el ecosistema, transparente y respetuoso con el medioambiente. Todos los criterios del trabajo de la empresa convergen con los principios de la Agenda 2030. “Inmersos en la 4ª Revolución industrial, el avance de la tecnología es vertiginoso. La Inteligencia Artificial, el blockchain, el 3D, la realidad virtual y aumentada y el big data, son una realidad que transforma todos los sectores empresariales. Los cambios son frenéticos. Es como una montaña rusa, da vértigo. Pero algo que no debemos olvidar es que el contacto entre humanos es insustituible”, ha defendido.

“No se puede dotar ni siquiera a la mejor máquina de iniciativa, la apisonadora más alegre jamás podrá plantar flores” (Walter Lippman)

Conoce algo más sobre RobynGoods El concepto de RobynGoods se basa en vender productos de máxima calidad y funcionales. Su escaparate incluye artículos para el hogar, electrónica, informática, moda, belleza, mascotas, maternidad, fotografía, figuras friki, juguetes, automóvil, jardín y herramientas, entre otros. El e-commerce propone a los fabricantes un tope máximo de ganancia para garantizar precios justos y transparentes.

Cuando los usuarios adquieren cualquiera de sus productos, la plataforma saca el 75 % de la plusvalía y la dona a una iniciativa solidaria. El propio comprador es el encargado de decidir a qué organización lo dona. Los desarrolladores de la iniciativa explican que para formar parte del listado, las organizaciones se inscriben de forma gratuita.

Para garantizar la máxima transparencia, cada organización o iniciativa social es auditada por un equipo de expertos. Regularmente, RobynGoods envía a sus clientes información sobre estas entidades receptoras para informarles sobre el avance de los trabajos. De esta manera, cada comprador sabe hacia dónde va su dinero. Tanto sus promotores, como sus embajadores, coinciden en señalar que es una manera inteligente de ser solidarios con la acción social que el usuario prefiera.

Para más información, se puede contactar con RobynGoods a través de su página web o redes sociales, como Facebook (@RobynGoods.org) o Instagram (@robyn.goods).



