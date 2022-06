​La emotividad es necesaria pero… Jesús Martínez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de junio de 2022, 09:09 h (CET) La nueva ley educativa y el desarrollo de los planes de estudio aprobados por el Gobierno hacen frecuente referencia a las emociones. Se habla, por ejemplo, del desarrollo de la empatía, una palabra muy de moda. Es cierto que, si algo no suscita algún tipo de sentimiento como la atracción, la curiosidad, el rechazo o la pasión, es difícil aprender y conocer. No hay por qué despreciar la educación en inteligencia emocional.



La emotividad es necesaria para aprender y hay que educarla. Otra cosa es el emotivismo que absolutiza los sentimientos sin dirigirlos a un contenido objetivo. Las emociones no saben controlarse a sí mismas, hace falta algo que esté fuera para regirlas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Trascendencia El sufrimiento ejemplar de los héroes purifica las pasiones; nos hace mejores ​La emotividad es necesaria pero… Jesús Martínez Madrid Resistir frente al tirano Juan García, Cáceres Europa atacada por la estupidez Venancio Rodríguez Sanz Jubileo monárquico Pedro García