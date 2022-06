Resistir frente al tirano Juan García, Cáceres Lectores

jueves, 30 de junio de 2022, 09:06 h (CET) Con la guerra Rusia-Ucrania, Rusia ha buscado arrasar una nación soberana y comprometer su libertad. Mientras tanto, Ucrania resiste de manera heroica frente al invasor. Lo hacen también, aunque no se les valore suficientemente, los ciudadanos rusos y bielorrusos que se manifiestan contra la invasión.

Esta es quizás una de las claves más determinantes de esta guerra. Europa no se había enfrentado a un dilema de esta naturaleza desde la II Guerra Mundial. Resistir frente al tirano tiene costes muy altos, pero es la forma de defender el derecho de un pueblo a vivir en libertad y justicia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.