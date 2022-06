Festividad del Sagrado Corazón de Jesús Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

jueves, 30 de junio de 2022, 08:54 h (CET) En Santander que es donde resido, los Jesuitas celebraban todos los años la procesión del Sagrado Corazón de Jesús. Ceo que fue en la década de los años 80 del siglo pasado, no puedo precisar la fecha, los Jesuitas dejaron de hacer la procesión. En combinación y con el apoyo del párroco de la Iglesia de San Francisco, después de haber tenido una reunión con el Padre Superior, que nos manifestó que ellos ya no harían más procesiones, un grupo de seglares con la aprobación y apoyo del párroco mencionado, celebramos durante algunos años la procesión que los Jesuitas dejaron de hacer.

El Sagrado Corazón de Jesús dijo que reinaría en España y Cristo no miente. Estamos pasando por la Gran Tribulación, y aunque parezca lo contrario esta situación esta provocando que muchos seres humanos despierten de su letargo ante la grave situación que estamos viviendo. Hay muchos signos positivos que se están produciendo en todo el mundo y que son un anuncio de la nueva era que se aproxima. Permanezcamos alerta y combatiendo como valerosos soldados a las ordenes de la Santísima Virgen.

Y esperemos confiadamente pues Cristo es el Camino, La Verdad y la Vida, que cumpla su promesa, sin olvidar que la Santísima Virgen dijo en Fátima: Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Pues esa fe que es certeza, es la que tiene que mantener nuestra vida y nuestra esperanza.

