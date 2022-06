Por el ibón de Ip Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 30 de junio de 2022, 08:41 h (CET) Cruzamos un pequeño puente ensartado en el valle de Canfranc. El Aragón clava sus dientes y sus uñas en la orilla, no quiere irse, pero el agua lo arrastra sin poderlo evitar. Meto en la mochila un bocadillo de versos para saciar el hambre del camino. En el pecho, un hormiguero. Por delante, La Besera nos transportará al ibón de Ip.

Como hoja de coca, saco de la saca un haz de estrofas para ir masticando mientras asciendo. De repente, suena “Casta Diva” de Bellini por el bosque: Los árboles hacen los coros. Las flores tocan los instrumentos de cuerda. Los pájaros de viento.

El agua la percusión: "Chapoteamos en el charco de las sombras/ del espeso bosque salpicado de curvas./ El sol flirtea con las hojas,/ las penetra y las rocía con su esperma / dejando la tierra en estado./ Salimos del piélago por la orilla/ del océano a la hierba./ El horizonte se aleja./ El barranco de Cherimosas es una herida./ El Collarada emerge como ninfa de un lago./ La presa se puede ver a lo lejos./ Miro hacia atrás: "Casta diva" le presta sus notas/ su armonía al vigoroso paisaje./ Todo es tan gigante, que te hace sentir pequeño./ Bajamos por la Solana sobre un espeso manto,/ vamos de puntillas, en un silencio místico, para no molestar a la fauna,/ saboreando el valle que ahora vamos enfrentando./ Con el corazón inflamado,/ asombrados los ojos/ ya estamos llegando.

