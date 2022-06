​Educar razón y sentimiento Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

jueves, 30 de junio de 2022, 08:34 h (CET) La educación no es solo la adquisición de un conjunto de conocimientos, siempre necesarios. Hay mucho que revisar también en los planes de estudio sobre la cantidad de materia que contienen. Los programas en España suelen ser demasiado amplios y poco profundos. Sería preferible acotar más para poder trabajar en profundidad lo importante. En cualquier caso, la buena enseñanza hace posible que los jóvenes puedan desarrollar su personalidad, que puedan estar en el mundo comprendiendo su complejidad y que adquieran conocimientos y habilidades para ello.

Con este fin, los adultos realizan una importante labor, en casa y en el colegio, si facilitan la maduración en el uso del afecto y la razón para aprender. Porque el sentimiento y la razón, separados, no alcanzan su objetivo. En periodo de vacaciones en la que la convivencia con los padres y con familiares y amigos de la familia es más amplia es una buena ocasión para madurar en los afectos, los sentimientos y la razón y evitar que pasen muchas horas solos con los nuevos aparatos.

