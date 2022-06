Beneficios del home staging a la hora de vender una vivienda, con D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

Vender un inmueble implica un proceso lento, difícil y tedioso. A veces, son muchas las personas que visitan una propiedad determinada, pero nadie acaba comprándola.

Una de las claves para cerrar una venta es preparar la vivienda de manera que luzca atractiva a simple vista. Esta es una técnica de marketing llamada home staging o puesta en escena de la casa, la cual está dando resultados efectivos. Para llevarla a cabo de forma eficaz, es necesario contar con expertos en el área. En ese sentido, una empresa que ofrece este servicio es D&A Inmobiliaria, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Málaga.

Decantarse por el home staging para vender una vivienda Cualquier persona que quiera adquirir una vivienda busca, por encima de todas las cosas, que esta sea bonita y en las mejores condiciones posibles. Precisamente, eso es lo que ofrece el home staging; que una casa, piso o apartamento en venta impacte, visualmente, a los posibles compradores.

La técnica de home staging nació en Estados Unidos en la década de los 70, pero a la fecha es utilizada en muchos países del mundo, uno de ellos, España. La razón es que esta tiene muchos beneficios, uno de los principales es que permite destacar entre la competencia y vender una vivienda de una forma más rápida y a mejor precio.

Para crear una puesta en escena de la casa de gran impacto, no es necesario hacer una excesiva inversión monetaria, ya que si se contrata los servicios de un especialista, este conseguirá hacer cambios significativos con una buena limpieza y algunos detalles decorativos.

El home staging no solo sirve para impactar a los que visitan personalmente un inmueble en venta, sino que también ayuda a crear espectaculares fotografías capaces de persuadir de forma online.

Contratar un servicio de home staging En el país, son varios los lugares que ofrecen servicio de home staging, ya que está siendo muy demandado en la actualidad. Uno de ellos es D&A Inmobiliaria. Esta empresa cuenta con un departamento especializado en esta técnica. Los especialistas se encargan de poner cualquier vivienda en escena, para ello las limpian, las organizan y las decoran.

Asimismo, se especializan en el home staging virtual. Es decir, decoran viviendas en venta que estén vacías para que los futuros compradores tengan una idea de cómo puede quedar la casa una vez esté amueblada.

Desde la compañía, aseguran que gracias a esta técnica han logrado vender más de 100 viviendas en tiempo récord en Málaga y en la Costa del Sol.



